На Юге ВСУ погнали оккупантов на запасные рубежи обороны

Украинские защитники прогоняют оккупантов. Фото: коллаж "Сегодня"

На юге Украины российские оккупанты с боями отступают на запасные рубежи обороны. Так, захватчики активизировались в тактике нанесения авиационных ударов, как прикрытие обустройства отступных рубежей.

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

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"Противник активизировался в тактике нанесения авиационных ударов, как прикрытие обустройства отступных рубежей", – заявили в ведомстве.

В течение дня по позициям наших подразделений, по острову Змеиному и просто по мирным жителям нанесены шесть авиационных ударов. Вертолетами, парно и группой, враг отрабатывал по Херсонщине и Николаевщине, подытожив вечером самолетами-штурмовиками, но без наших потерь.

Таким образом, на юге Украины российские военнослужащие с боями отступают на запасные рубежи обороны.

Отступление РФ из Змеиного не прекратит морскую блокаду

Военные аналитики американского Института изучения войны считают, что поражение России на острове Змеиный немного снизит давление на украинское побережье из-за устранения с острова российской ПВО и противокорабельных ракетных систем.

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"Однако само отступление не прекратит морскую блокаду, поскольку российские войска имеют доступ к наземным противокорабельным системам в Крыму и на западе Херсонской области, которые все еще могут нацеливаться на украинские грузы, а также на остальные корабли", – говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что Минобороны РФ пыталось выдать побег из Змеиного за "жест доброй воли".

Кроме того, военный эксперт Олег Жданов объяснил, почему побег россиян из Змеиного такой же важный, как потопление "Москвы".