На півдні ЗСУ перетворили окупантів на попіл

ВСУ знову вдарили по ворогам/Фото: колаж: "Сьогодні"

На півдні Збройні сили України вдарили по окупантах. Вдалося знищити не лише ворогів, але і їхню техніку.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

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Зазначається, що ворог зазнає суттєвого ураження і тиску з повітря. Протягом доби було завдано 3 потужних удари по ворожих позиціях.

"Влучено в скупчення противника та склад боєприпасів. Підтверджені втрати противника складають 22 рашисти, три танки Т-62, дві БМП та три одиниці автомобільної техніки", — йдеться у повідомленні.

ЗСУ нищать загарбників

У Рубіжному наші бійці обстріляли обладнаний чеченськими бойовиками командний пункт. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник Луганської обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай.

"Щодо наших спецпризначенців та артилеристів – так, така робота проводиться. У нас є три такі факти їхньої злагодженої роботи. Це знищення бази "вагнерівців" у Стаханові. Там один тільки вижив. Це знищення командного пункту чеченців у Рубіжному – зараз з'ясовуємо втрати ворога. І знищення певної кількості російських військових, які намагалися провести нараду в Будинку хіміків", – розповів Гайдай.

Також, за його словами, окупанти зруйнували другий міст через Сіверський Донець, який з'єднував Сєвєродонецьк із Лисичанськом, а той міст, який ще ворог не зачепив, окупанти регулярно обстрілюють.

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Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що як ЗСУ відбили атаки ворога на двох напрямках. Крім того, ми писали, що ЗСУ на Донбасі відбили атаки РФ на три населені пункти.