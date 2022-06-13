На юге ВСУ превратили оккупантов в пепел

ВСУ снова ударили по врагам/Фото: коллаж: "Сегодня"

На юге Вооруженные силы Украины ударили по оккупантам. Удалось уничтожить не только врагов, но и их технику.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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Отмечается, что враг испытывает существенное поражение и давление с воздуха. В течение суток было нанесено 3 мощных удара по вражеским позициям.

"Попали в скопление противника и состав боеприпасов. Подтвержденные потери противника составляют 22 рашиста, три танка Т-62, две БМП и три единицы автомобильной техники", — говорится в сообщении.

ВСУ уничтожают захватчиков

В Рубежном наши бойцы обстреляли оборудованный чеченскими боевиками командный пункт. Об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Что касается наших спецназовцев и артиллеристов – да, такая работа проводится. У нас есть три таких факта их слаженной работы. Это уничтожение базы "вагнеровцев" в Стаханове. Там один только выжил. Это уничтожение командного пункта чеченцев в Рубежном – сейчас выясняем потери врага. И уничтожение определенного количества российских военных, пытавшихся провести совещание в Доме химиков", – рассказал Гайдай.

Также, по его словам, оккупанты разрушили второй мост через Северский Донец, который соединял Северодонецк с Лисичанском, а тот мост, который еще враг не тронул, оккупанты регулярно обстреливают.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, как ВСУ отразили атаки врага на двух направлениях. Кроме того, мы писали, что ВСУ на Донбассе отразили атаки РФ на три населенных пункта.