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У Північному флоті РФ моряків заманюють на війну в Україні "плюшками" після повернення

Юлія Гаврилюк
13 травня, 06:45
Морякам обіцяють підвищення за посадою та надбавки до заробітної плати, проте все це після повернення з війни

Північний флот РФ шукає нових моряків / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти несуть величезні втрати в Україні. Північний флот РФ шукає нових моряків для війни.

Про це повідомив журналіст Роман Цимбалюк у Facebook.

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"З метою поповнення втрат особового складу у "спеціальній військовій операції" у Північному флоті морякам пропонують перевестися в берегові війська з метою подальшого відправлення на територію України. Всім хто переведеться, обіцяють підвищення за посадою та надбавки до заробітної плати, проте все це після повернення з України", – написав Цимбалюк.

У той же час, у військові частини берегових військ Північного флоту масово продовжують надходити поранені та тіла загиблих.

Втрати РФ

Російські окупанти зазнають величезних втрат в Україні. ЗСУ підрахували втрати і виявилося, що ліквідовано 26 650 солдатів РФ. Крім того, знищено 1195 танків. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 12.05 орієнтовно склали:

  • Особового складу – 26 650 (+300) осіб ліквідовано
  • Танків ‒ 1195 (+8) одиниць
  • Бойових броньованих машин ‒ 2873 (+17) одиниці
  • Артилерійських систем – 534 (+6) одиниці
  • РСЗВ – 191 (+6) одиниця
  • Засобів ППО – 87 (+0) одиниці
  • Літаків – 199 (+0) одиниць
  • Гелікоптерів – 161 (+1) одиниця
  • Автомобільної техніки та автоцистерн – 2019 (+22) одиниць
  • Кораблів/катерів – 13(+1) одиниць
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 398 (+8)
  • Спеціальної техніки – 41 (+0)
  • Крилатих ракет – 94 (+0)

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Курахівському напрямку.

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