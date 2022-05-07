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Майже 100 тисяч! Загороднюк озвучив жахливі втрати Росії

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7 травня, 04:55
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Далі кількість вбитих зашкалюватиме
Андрій Загороднюк переконаний, що необхідність доводити вітчизні свій патріотизм у бою різко зменшить відсоток росіян, які підтримують війну в Україні. Колаж "Сьогодні"
Андрій Загороднюк переконаний, що необхідність доводити вітчизні свій патріотизм у бою різко зменшить відсоток росіян, які підтримують війну в Україні. Колаж "Сьогодні"

Всезагальна мобілізація в РФ зіб’є пил підтримки цієї війни, – вважає ексголова Міноборони України в 2019-2020 роках Андрій Загороднюк.

Про це він сказав телеведучому Євгенію Кисельову в ефірі проєкту FREEДОМ на YouTube-каналі "Україна 24".

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Подробиці

Андрій Загороднюк переконаний, що необхідність доводити вітчизні свій патріотизм в бою різко знизить процент росіян, які підтримують війну в Україні.

"Крім того, ми прекрасно розуміємо, що у Росії немає тієї кількості зброї і техніки, щоб кудись визначити механізовані підрозділи. Мобілізувати всіх чоловіків країни Кремль не зможе як мінімум тому, що на всіх автоматів не вистачить".

Втім, на думку експерта, РФ спробує зібрати серйозну армію, в першу чергу серед резервістів. Це призведе до корупції, бо росіяни почнуть відкупатися.

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"З точки зору кількості тих, хто піде добровільно, Росія може зібрати серйозну силу, але не з точки зору якості. В цьому сенсі кількість втрат росіян найближчим часом буде зашкалювати".

Загороднюк назвав причини великих втрат РФ: це низька якість керівництва, офіцерського складу та управління, яка не підвищиться.

"Офіцерський склад вже втратив близько 25 тисяч чоловік. А це ще й 75 тисяч важко поранених, які вже не будуть воювати. Ми наближаємось до 100 тисяч чоловік, які вибули з цього процесу".

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Експерт пояснив, що такий розрахунок виходить з формули мінімального співвідношення важко поранених та вбитих на полі бою: це один до трьох.

"Ми говоримо про дуже серйозні цифри. Вони збільшаться, якщо туди мобілізують тих, хто не розуміє, куди і навіщо потрапив. Багато росіян загинуло не тільки тому, що не вміли тримати автомат, а тому що їм не пояснили, навіщо й куди вони йдуть. Вони просто йшли вперед, а там їх вже чекали і відправляли один за одним".

Загороднюк спирається на дослідження, в яких говориться, що якість російського командування надзвичайно низька.

"Саме тому кількість вбитих зашкалюватиме. І ось це може бути кінцем тієї Росії, яку ми знаємо".

Окупанти застосовували хімзброю в Маріуполі

11 квітня російські окупанти скинули з безпілотника на Маріуполь отруйну речовину невідомого походження, повідомив окремий загін спеціального призначення "Азов".

Постраждали як військові, так і цивільні особи. У них спостерігалася дихальна недостатність, вестибуло-атактичний синдром.

Згодом в "Азові" уточнили, що російські військові застосували бойову отруйну речовину "зарин" .

Зі свого боку заступник міністра оборони України Анна Маляр припустила, що окупанти могли використовувати фосфорні боєприпаси.

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