На Северном флоте РФ моряков заманивают на войну в Украину "плюшками" по возвращению

Северный флот РФ ищет новых моряков / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты несут огромные потери в Украине. ​Северный флот РФ ищет новых моряков для войны.

Об этом сообщил журналист Роман Цимбалюк в Facebook.

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"С целью восполнения потерь личного состава в "специальной военной операции" в Северном флоте морякам предлагают перевестись в береговые войска с целью дальнейшей отправки на территорию Украины. Всем кто переведется, обещают повышение по должности и надбавки к заработной плате, однако все это после возвращения с Украины", - написал Цимбалюк.

В то же время, в воинские части береговых войск Северного флота массово продолжают поступать раненные и тела погибших.

Потери РФ

Российские оккупанты несут огромные потери в Украине. ВСУ подчитали потери и оказалось, что ликвидировано 26 650 солдат РФ. Кроме того, уничтожено 1195 танков. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Общие боевые потери противника с 24.02 по 12.05 ориентировочно составили:

Личного состава – 26 650 (+300) человек ликвидировано

Танков ‒ 1195 (+8) единиц

Боевых бронированных машин ‒ 2873 (+17) единиц

Артиллерийских систем – 534 (+6) единицы

РСЗО – 191 (+6) единица

Средств ПВО – 87 (+0) единицы

Самолетов – 199 (+0) единиц

Вертолетов – 161 (+1) единица

Автомобильной техники и автоцистерн – 2019 (+22) единиц

Кораблей/катеров – 13 (+1) единиц

БПЛА оперативно-тактического уровня – 398 (+8)

Специальной техники – 41 (+0)

Крылатых ракет – 94 (+0)

Наибольшие потери противника за прошлые сутки наблюдались на Кураховском направлении.

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