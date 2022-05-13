На Северном флоте РФ моряков заманивают на войну в Украину "плюшками" по возвращению

Северный флот РФ ищет новых моряков / Фото: Коллаж: Сегодня
Российские оккупанты несут огромные потери в Украине. Северный флот РФ ищет новых моряков для войны.
Об этом сообщил журналист Роман Цимбалюк в Facebook.
"С целью восполнения потерь личного состава в "специальной военной операции" в Северном флоте морякам предлагают перевестись в береговые войска с целью дальнейшей отправки на территорию Украины. Всем кто переведется, обещают повышение по должности и надбавки к заработной плате, однако все это после возвращения с Украины", - написал Цимбалюк.
В то же время, в воинские части береговых войск Северного флота массово продолжают поступать раненные и тела погибших.
Потери РФ
Российские оккупанты несут огромные потери в Украине. ВСУ подчитали потери и оказалось, что ликвидировано 26 650 солдат РФ. Кроме того, уничтожено 1195 танков. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 12.05 ориентировочно составили:
- Личного состава – 26 650 (+300) человек ликвидировано
- Танков ‒ 1195 (+8) единиц
- Боевых бронированных машин ‒ 2873 (+17) единиц
- Артиллерийских систем – 534 (+6) единицы
- РСЗО – 191 (+6) единица
- Средств ПВО – 87 (+0) единицы
- Самолетов – 199 (+0) единиц
- Вертолетов – 161 (+1) единица
- Автомобильной техники и автоцистерн – 2019 (+22) единиц
- Кораблей/катеров – 13 (+1) единиц
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 398 (+8)
- Специальной техники – 41 (+0)
- Крылатых ракет – 94 (+0)
Наибольшие потери противника за прошлые сутки наблюдались на Кураховском направлении.
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