На окупованих територіях російські загарбники створили два десятки фільтраційних таборів і в'язниць

Російські окупанти встановлюють свої порядки на чужій землі/Фото: YURI KADOBNOV/AFP via Getty Images, колаж: "Сьогодні"

Російські окупанти створили на тимчасово окупованих територіях щонайменше 20 фільтраційних таборів і в’язниць.

Про це повідомив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк в ОБСЄ.

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Наразі Херсонська та Запорізька області, за словами правозахисників, є одними з лідерів за кількістю викрадень російськими військовими в Україні.

Катування, гендерне насильство, викрадення людей — це все стало "частиною російської політики зі зламування волі мешканців окупованих територій України".

Також Цимбалюк нагадав про тюрму "Ізоляція" в окупованому Донецьку.

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"Ми дуже добре знаємо про жахи, які там кояться… і тому ми повинні зупинити розповсюдження Росією цієї в’язниці по всій Україні", — зазначив Цимбалюк.

У Запорізькій області окупанти проводять фільтрацію людей та зривають евакуації

У захоплених населених пунктах Запорізької області російські окупанти проводять фільтрацію місцевих мешканців. Людей не випускають у вільні частини регіону. Також росіяни крадуть продукцію аграрних підприємств та імітують гуманітарну діяльність.

"На тимчасово захоплених територіях тривають адміністративно-поліцейські заходи. Окупанти проводять фільтраційні заходи щодо місцевих мешканців, перешкоджають евакуації на підконтрольну українській владі територію", – сказали у відомстві.

Також окупанти крадуть продукцію аграрних підприємств, але імітують гуманітарну діяльність. Загарбники влаштовують показові роздачі продуктових наборів і медикаментів місцевим мешканцям.

Крім того, у Чернігівці окупанти змушують людей до 8 травня надати їм дані про свої земельні ділянки і потім нібито видадуть ліцензію на обробку паїв, а в іншому випадку комендант відбере всю землю, яка не вказана в паперах окупантів.

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У Михайлівці окупанти вводять свою тимчасову податкову систему для підприємців. Ті, хто хочуть і надалі працювати в громаді, мають пройти нову реєстрацію за правилами загарбників. Також росіяни запевняють, що зняли військовий податок, а всі нові податки підприємці платитимуть лише в громаду.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що в Маріуполі окупанти облаштували новий "фільтраційний" штаб. Також писали, що як з маріупольців знущаються у "фільтраційних таборах".