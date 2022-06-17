На оккупированных территориях российские захватчики создали два десятка фильтрационных лагерей и тюрем

Российские оккупанты устанавливают свои порядки на чужой земле/Фото: YURI KADOBNOV/AFP via Getty Images, коллаж: "Сегодня"

Российские оккупанты создали на временно оккупированных территориях не менее 20 фильтрационных лагерей и тюрем.

Об этом сообщил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк в ОБСЕ.

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Сейчас Херсонская и Запорожская области, по словам правозащитников, являются одними из лидеров по количеству похищений российскими военными в Украине.

Пытки, гендерное насилие, похищение людей — это все стало "частью российской политики по взлому свободы жителей оккупированных территорий Украины".

Также Цымбалюк напомнил о тюрьме "Изоляция" в оккупированном Донецке.

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"Мы очень хорошо знаем об ужасах, которые там творятся… и поэтому мы должны остановить распространение Россией этой тюрьмы по всей Украине", — отметил Цымбалюк.

В Запорожской области оккупанты проводят фильтрацию людей и срывают эвакуации

В захваченных населенных пунктах Запорожской области российские оккупанты проводят фильтрацию местных жителей. Людей не выпускают на свободные части региона. Также россияне воруют продукцию аграрных предприятий и имитируют гуманитарную деятельность.

"На временно захваченных территориях продолжаются административно-полицейские меры. Оккупанты проводят фильтрационные мероприятия в отношении местных жителей, препятствуют эвакуации на подконтрольную украинским властям территорию", – сказали в ведомстве.

Также оккупанты воруют продукцию аграрных предприятий, но имитируют гуманитарную деятельность. Захватчики устраивают показательные раздачи продуктовых наборов и медикаментов местным жителям.

Кроме того, в Черниговке оккупанты заставляют людей до 8 мая предоставить им данные о своих земельных участках и потом им якобы выдадут лицензию на обработку паев, а в противном случае комендант отберет всю не указанную землю в бумагах оккупантов.

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В Михайловке оккупанты вводят свою временную налоговую систему для предпринимателей. Те, кто хотят и дальше работать в громаде, должны пройти новую регистрацию по правилам врагов. Также россияне уверяют, что сняли военный налог, а все новые налоги будут платить предприниматели только в громаду.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в Мариуполе оккупанты обустроили новый "фильтрационный" штаб. Также писали, что как над мариупольцами издеваются в "фильтрационных лагерях".