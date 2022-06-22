На фронті загинув гендиректор видавництва та журналіст Володимир Чеповий

Вічна пам'ять герою. Фото: колаж "Сьогодні"

Генеральний директор видавництва "Бліц-Інформ" та шеф-редактор журналу "Бізнес" Володимир Чеповий загинув у бою.

Інформацію підтвердили речник заступника голови Київської міської державної адміністрації Людмила Шикота та нардеп Ірина Геращенко у Facebook, Національна спілка журналістів України в Telegram.

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"Підтвердили, що в бою загинув генеральний директор видавництва "Бліц-Інформ", шеф-редактор журналу "Бізнес", автор проєкту "Бізнес 100". Енергійний, веселий, активний Володимир Чеповий. Такий ініціативний, відкритий, такий живий завжди", – написала Шикота.

Геращенко додала, що Чеповий, з початком вторгнення, як тисячі інших чоловіків, узяв у руки зброю та захищав країну.

Національна спілка журналістів України повідомила, що Чеповий пішов на фронт добровольцем ТРО і загинув у перші тижні червня. Його тіло змогли ідентифікувати 21 червня.

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Раніше ми повідомляли, що під Ізюмом у Харківській області загинув Олександр Махов – багаторічний воєнкор каналу "Україна" та доброволець, який пройшов Дебальцеве.

Також нагадаємо, на фронті загинув журналіст Максим Мединський.