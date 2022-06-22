На фронте погиб гендиректор издательства и журналист Владимир Чеповой

Вечная память герою. Фото: коллаж "Сегодня"

Генеральный директор издательства "Блиц-Информ" и шеф-редактор журнала "Бизнес" Владимир Чеповой погиб в бою.

Информацию подтвердили спикер заместителя главы Киевской городской государственной администрации Людмила Шикота и нардеп Ирина Геращенко в Facebook, Национальный союз журналистов Украины в Telegram.

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"Подтвердили, что в бою погиб генеральный директор издательства "Блиц-Информ", шеф-редактор журнала "Бизнес", автор проекта "Бизнес 100". Энергичный, веселый, активный Владимир Чеповой. Такой инициативный, открытый, такой живой всегда", – написала Шикота.

Геращенко добавила, что Чеповой, с началом вторжения, как тысячи других мужчин, взял в руки оружие и защищал страну.

Национальный союз журналистов Украины сообщил, что Чеповой ушел на фронт добровольцем ТРО и погиб в первые недели июня. Его тело смогли идентифицировать 21 июня.

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Ранее мы сообщали, что под Изюмом в Харьковской области погиб Александр Махов – многолетний военкор канала "Украина" и доброволец, который прошел Дебальцево.

Также напомним, на фронте погиб журналист Максим Мединский.