На Донбасі ЗСУ відправили окупантів з технікою воювати до пекла

ЗСУ нищать окупантів/Фото: колаж: "Сьогодні"
Протягом минулої доби, 8 червня, підрозділи угруповання Об’єднаних сил відбили 7 атак російських окупантів. Вдалося знищити 9 одиниць ворожої техніки.
Про це повідомляє угруповання Об'єднаних сил.
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"Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 7 атак ворога. На одній локації ще триває бій. Наші відважні воїни завдають російським загарбникам втрат у живій силі і техніці", — йдеться у повідомленні.
Протягом минулої доби військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:
- 3 танки;
- 2 бойові броньовані машини;
- 4 одиниці автомобільної техніки.
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У зоні відповідальності ОТУ "Схід" українські захисники знищили 31 російського військового, два безпілотники та 4 артилерійські тягачі.
Озвучені загальні втрати росіян
За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 до 08.06 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 31 500 (+140) осіб ліквідовано;
- танків ‒ 1393 (+3) одиниці;
- бойових броньованих машин ‒ 3429 (+13) одиниць;
- артилерійських систем — 703 (+9) одиниці;
- РСЗВ — 213 (+6) одиниць;
- засобів ППО – 96 (+0) одиниць;
- літаків – 212 (+0) одиниць;
- вертольотів – 178 (+1) одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 559 (+6) одиниць;
- крилатих ракет — 125 (+0);
- кораблів/катерів — 13 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн — 2406 (+1) одиниць;
- спеціальної техніки – 53 (+0).
Найбільші втрати противник зазнав на Слов'янському напрямку. Дані уточнюються.