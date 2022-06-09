На Донбасі ЗСУ відправили окупантів з технікою воювати до пекла

ЗСУ нищать окупантів/Фото: колаж: "Сьогодні"

Протягом минулої доби, 8 червня, підрозділи угруповання Об’єднаних сил відбили 7 атак російських окупантів. Вдалося знищити 9 одиниць ворожої техніки.

Про це повідомляє угруповання Об'єднаних сил.

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"Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 7 атак ворога. На одній локації ще триває бій. Наші відважні воїни завдають російським загарбникам втрат у живій силі і техніці", — йдеться у повідомленні.

Протягом минулої доби військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:

3 танки;

2 бойові броньовані машини;

4 одиниці автомобільної техніки.

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У зоні відповідальності ОТУ "Схід" українські захисники знищили 31 російського військового, два безпілотники та 4 артилерійські тягачі.

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Озвучені загальні втрати росіян

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 до 08.06 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 31 500 (+140) осіб ліквідовано;

танків ‒ 1393 (+3) одиниці;

бойових броньованих машин ‒ 3429 (+13) одиниць;

артилерійських систем — 703 (+9) одиниці;

РСЗВ — 213 (+6) одиниць;

засобів ППО – 96 (+0) одиниць;

літаків – 212 (+0) одиниць;

вертольотів – 178 (+1) одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 559 (+6) одиниць;

крилатих ракет — 125 (+0);

кораблів/катерів — 13 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн — 2406 (+1) одиниць;

спеціальної техніки – 53 (+0).

Найбільші втрати противник зазнав на Слов'янському напрямку. Дані уточнюються.

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