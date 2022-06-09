На Донбассе ВСУ отправили оккупантов с техникой воевать в ад

ВСУ уничтожают оккупантов/Фото: коллаж: "Сегодня"

За прошедшие сутки, 8 июня, подразделения группировки Объединенных сил отбили 7 атак российских оккупантов. Удалось уничтожить 9 единиц вражеской техники.

Об этом сообщает группировка Объединенных сил.

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"Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отбили сегодня 7 атак врага. На одной локации еще продолжается бой. Наши отважные воины наносят российским захватчикам урон в живой силе и технике", — говорится в сообщении.

За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили:

3 танка;

2 боевые бронированные машины;

4 единицы автомобильной техники.

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В зоне ответственности ОТУ "Восток" украинские защитники уничтожили 31 российского военного, два беспилотника и 4 артиллерийских тягача.

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Озвучены общие потери оккупантов

По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 до 08.06 ориентировочно составили:

личного состава – около 31 500 (+140) человек ликвидировано;

танков ‒ 1393 (+3) единицы;

боевых бронированных машин – 3429 (+13) единиц;

артиллерийских систем – 703 (+9) единицы;

РСЗО – 213 (+6) единиц;

средств ПВО – 96 (+0) единиц;

самолетов – 212 (+0) единиц;

вертолетов – 178 (+1) единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 559 (+6) единиц;

крылатых ракет – 125 (+0);

кораблей/катеров – 13 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 2406 (+1) единиц;

специальной техники – 53 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Славянском направлении. Данные уточняются.

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