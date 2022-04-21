На Донбасі ЗСУ ліквідували одного із командирів батальйону бойовиків "ДНР"

На одного окупанта стало менше/Фото: ООС, ЗСУ, колаж: "Сьогодні"

Росія на війні проти України продовжує зазнавати втрат. У середу, 20 квітня, в Україні ліквідували одного з командирів батальйону бойовиків "ДНР" "Спарта" Сергія Аграновича.

Про це повідомили в Telegram-каналі ЗСУ.

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"В орків знову втрати. У боях за Авдіївку було вбито командира другої роти батальйону "Спарта" Сергія Аграновича, відомого під позивним "Водяний", — йдеться в повідомленні.

На Донбасі ліквідовано командира армії РФ

Збройні сили України ліквідували чергового командира окупаційних військ Росії, які вторглися на територію нашої країни. Цього разу не повернеться додому з так званої в Росії "спецоперації" командир роти 57-ї бригади ЗС РФ Дубінін.

"Під Сєверодонецьком приліг відпочити командир мотострілецької роти 57-ї бригади ЗС РФ вч 46102 капітан Дубінін Д.В. З Хабаровського краю приїхав. І він уже не порушує ні закони України, ні правила соцмереж. Він у повному порядку, це хороший російський офіцер. Сім'я, звичайно, засмутиться, адже він не встиг відправити додому ні мікрохвильову піч, ні пральну машину, ні планшет... Підготовлений він був явно погано: ні насіння в кишені не поклав, ні пакет для себе не приготував", – повідомив журналіст Юрій Бутусов.

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