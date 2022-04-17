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"Можна дивитись вічно": у Нацгвардїі показали, як знищують ворожий танк

Павло Заяць
17 квітня, 15:46
На Луганщині українські бійці підбили танк окупантів Т72

Бійці Нацгвардії підбили російський танк / Фото: Колаж: Сьогодні

У Луганській області бійці Національної гвардії України знищили танк російських окупантів поблизу Рубіжного.

Відповідне відео оприлюднено на сторінці Нацгвардії у Facebook.

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"На це дивитись можна вічно... Гвардійці показали, як трощать ворожий Т72 поблизу Рубіжного", – йдеться в підписі до відео.

Нацгвардійці приурочили відео зі знищеним танком до Вербної неділі – "то не ми б'ємо, то верба б'є!"

Озвучено поточні втрати окупантів у війні

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати армії Росії з 24.02 по 17.04 орієнтовно становлять:

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  • особового складу – близько 20 300 осіб ліквідовано;
  • танків ‒ 773 одиниці;
  • бойових броньованих машин ‒ 2002 одиниці;
  • артилерійських систем – 376 одиниць;
  • РСЗВ – 127 одиниць;
  • засобів ППО – 66 одиниць;
  • літаків – 165 одиниць;
  • гелікоптерів – 146 одиниць;
  • автомобільної техніки – 1471 одиниця;
  • кораблі /катери / boats – 8 одиниць;
  • цистерн з ПММ – 76;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 148;
  • спеціальної техніки – 27;
  • пускових установок ОТРК/ТРК – 4.