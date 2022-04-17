"Можно смотреть вечно": в Нацгвардии показали, как уничтожают вражеский танк

Бойцы Нацгвардии подбили российский танк / Фото: Коллаж: Сегодня

В Луганской области бойцы Национальной гвардии Украины уничтожили танк российских оккупантов вблизи Рубежного.

Соответствующее видео обнародовано на странице Нацгвардии в Facebook.

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"На это смотреть можно вечно... Гвардейцы показали, как крушат вражеский Т72 около Рубежного", – говорится в подписи к видео.

Нацгвардейцы приурочили видео с уничтоженным танком к Вербному воскресенью – "это не мы бьем, это верба бьет!"

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Озвучены текущие потери оккупантов в войне

По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери армии России с 24.02 по 17.04 ориентировочно составляют: