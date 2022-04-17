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"Можно смотреть вечно": в Нацгвардии показали, как уничтожают вражеский танк

Павел Заяц
17 апреля, 15:46
В Луганской области украинские бойцы подбили танк оккупантов Т72

Бойцы Нацгвардии подбили российский танк / Фото: Коллаж: Сегодня

В Луганской области бойцы Национальной гвардии Украины уничтожили танк российских оккупантов вблизи Рубежного.

Соответствующее видео обнародовано на странице Нацгвардии в Facebook.

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"На это смотреть можно вечно... Гвардейцы показали, как крушат вражеский Т72 около Рубежного", – говорится в подписи к видео.

Нацгвардейцы приурочили видео с уничтоженным танком к Вербному воскресенью – "это не мы бьем, это верба бьет!"

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Озвучены текущие потери оккупантов в войне

По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери армии России с 24.02 по 17.04 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 20 300 человек ликвидировано;
  • танков – 773 единицы;
  • боевых бронированных машин – 2002 единицы;
  • артиллерийских систем – 376 единиц;
  • РСЗО – 127 единиц;
  • средств ПВО – 66 единиц;
  • самолетов – 165 единиц;
  • вертолетов – 146 единиц;
  • автомобильной техники – 1471 единица;
  • корабли/катера/boats – 8 единиц;
  • цистерн из ГСМ – 76;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 148;
  • специальной техники – 27;
  • пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.