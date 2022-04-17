"Можно смотреть вечно": в Нацгвардии показали, как уничтожают вражеский танк

Бойцы Нацгвардии подбили российский танк / Фото: Коллаж: Сегодня
В Луганской области бойцы Национальной гвардии Украины уничтожили танк российских оккупантов вблизи Рубежного.
Соответствующее видео обнародовано на странице Нацгвардии в Facebook.
"На это смотреть можно вечно... Гвардейцы показали, как крушат вражеский Т72 около Рубежного", – говорится в подписи к видео.
Нацгвардейцы приурочили видео с уничтоженным танком к Вербному воскресенью – "это не мы бьем, это верба бьет!"
Озвучены текущие потери оккупантов в войне
По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери армии России с 24.02 по 17.04 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 20 300 человек ликвидировано;
- танков – 773 единицы;
- боевых бронированных машин – 2002 единицы;
- артиллерийских систем – 376 единиц;
- РСЗО – 127 единиц;
- средств ПВО – 66 единиц;
- самолетов – 165 единиц;
- вертолетов – 146 единиц;
- автомобильной техники – 1471 единица;
- корабли/катера/boats – 8 единиц;
- цистерн из ГСМ – 76;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 148;
- специальной техники – 27;
- пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.