Можна дивитися вічно: дует морпіхів і арти "денацифікував" техніку окупантів (відео)

ЗСУ знищили танк окупантів на південному напрямку / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські військові на південному напрямку "денацифікували" ворожу техніку завдяки ефективній взаємодії аеророзвідки і артилерії.

Відповідне відео оприлюднила в Youtube 36 окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського.

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"Що може бути краще, аніж спільна робота з побратимами на фронті? Краще може бути лише ефективна спільна робота! Днями в південних степах завдяки розвідці та аеророзвідці 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського артилерія 63-ї окремої механізованої бригади денацифікувала ворожий танк", – йдеться в підписі до відео.

Генштаб доповів про хід бойових дій в Україні

Окупанти на Донбасі намагаються штурмувати позиції української армії на Слов'янському напрямку. Також російські підрозділи намагаються заблокувати Лисичанськ.

Військові РФ продовжують завдавати ракетних ударів по військових та критичних об'єктах цивільної інфраструктури на території України.

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За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противник з 24.02 до 25.06 орієнтовно становили:

особового складу – близько 34 700 (+170) осіб ліквідовано;

танків – 1511 (+4) одиниць;

бойових броньованих машин – 3645 (+8) одиниць;

артилерійських систем – 764 (+5) одиниці;

РСЗВ – 241 (+0) одиниця;

засобів ППО – 99 (+0) одиниць;

літаків – 217 (+1);

вертольотів – 184 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 626 (+4);

крилатих ракет – 137 (+0);

кораблів/катерів – 14 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 2560 (+7) одиниць;

спеціальної техніки – 60 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Курахівському напрямках. Дані уточнюються.

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Телеведучий Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0." озвучив оперативне зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 25 червня: Росія завдала масованого ракетного удару по Україні з Білорусі та акваторії Чорного моря, на Донбасі позиції ЗСУ ворог атакує за чотирма напрямками, під сильним обстрілом Лисичанськ.