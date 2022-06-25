Можно смотреть вечно: дуэт морпехов и арты "денацифицировал" технику оккупантов (видео)

ВСУ унижтожили танк оккупантов на южном направлении / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские военные на южном направлении "денацифицировали" вражескую технику благодаря эффективному взаимодействию аэроразведки и артиллерии.

Соответствующее видео обнародовала в Youtube 36 отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского.

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"Что может быть лучше, чем совместная работа с собратьями на фронте? Лучше может быть только эффективная совместная работа! На днях в южных степях благодаря разведке и аэроразведке 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского артиллерия 63-й отдельной механизированной бригады денацифицировала вражеский танк", – говорится в подписи к видео.

Генштаб доложил о ходе боевых действий в Украине

Оккупанты на Донбассе пытаются штурмовать позиции украинской армии на Славянском направлении. Также российские подразделения пытаются заблокировать Лисичанск.

Военные РФ продолжают наносить ракетные удары по военным и критическим объектам гражданской инфраструктуры на территории Украины.

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По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 до 25.06 ориентировочно составили:

личного состава – около 34 700 (+170) человек ликвидировано;

танков – 1511 (+4) единиц;

боевых бронированных машин – 3645 (+8) единиц;

артиллерийских систем – 764 (+5) единицы;

РСЗО – 241 (+0) единица;

средств ПВО – 99 (+0) единиц;

самолетов – 217 (+1);

вертолетов – 184 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 626 (+4);

крылатых ракет – 137 (+0);

кораблей/катеров – 14 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 2560 (+7) единиц;

специальной техники – 60 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Кураховском направлениях. Данные уточняются.

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Телеведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0." озвучил оперативную сводку Генштаба ВСУ по состоянию на утро 25 июня: Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине из Беларуси и акватории Черного моря, на Донбассе позиции ВСУ враг атакует по четырем направлениям, под сильными обстрелами Лисичанск.