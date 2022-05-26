Чи можна знищити Кримський міст? Арестович дав відповідь

Арестович розповів, що поки знищити Кримський міст складно/Фото: колаж: "Сьогодні"

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович розповів, що знищення Кримського моста, який з'єднує тимчасово окупований півострів з Росією, сьогодні не представляється можливим.

Про це він сказав під час інтерв'ю на YouTube-каналі "Фейгін Live".

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"Кримський міст — це капітальна споруда стратегічного значення, спеціально зроблена і прикривається так, щоб її було не можна знищити. Там мінімум дві бригади ППО прикриває, постійно наряд сил в повітрі, ППО, яке забезпечують кораблі. Це дуже серйозна споруда і потрапити в міст крилатою ракетою – це все одно, що кулею за 300 метрів в поставлений на бочок аркуш паперу. В десяту частину міліметра. Навіть якщо і потрапиш — ось так прямо, щоб він зруйнувався — прольоти відновлюються дуже швидко спеціальними інженерними засобами", — сказав Арестович.

Радник глави ОП додав, що Україна давно б знищила міст, якби це було так легко зробити.

Що кажуть в РНБО?

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов не заперечує, що українська армія завдасть удар по Кримському мосту.

На запитання, чи може Україна вдарити по Кримському мосту, яким РФ перекидає війська, Данілов відповів:

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"Якби ми мали змогу це зробити, ми б це зробили. Якщо буде можливість, ми це обов'язково зробимо".

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