Можно ли уничтожить Крымский мост? Арестович ответил

Арестович рассказал, что пока уничтожить Крымский мост сложно/Фото: коллаж: "Сегодня"

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что уничтожение Крымского моста, который соединяет временно оккупированный полуостров с Россией, сегодня не представляется возможным.

Об этом он сказал во время интервью на YouTube-канале "Фейгин Live".

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"Крымский мост – это капитальное сооружение стратегического значения, специально сделанное и прикрываемое так, чтобы его было нельзя уничтожить. Там минимум две бригады ПВО прикрывает, постоянно наряд сил в воздухе, ПВО, которое обеспечивают корабли. Это очень серьезное сооружение и попасть в мост крылатой ракетой – это все равно, что пулей за 300 метров в поставленный на бочок лист бумаги. В десятую долю миллиметра. Даже если и попадешь – вот так прямо, чтобы он разрушился – пролеты восстанавливаются очень быстро специальными инженерными средствами", — сказал Арестович.

Советник главы ОП добавил, что Украина давно уничтожила бы мост, если бы это было так легко сделать.

Что говорят в СНБО?

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов не отрицает, что украинская армия нанесет удар по Крымскому мосту.

На вопрос, может ли Украина ударить по Крымскому мосту, по которому РФ перебрасывает войска, Данилов ответил:

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"Если бы у нас была возможность это сделать, мы бы это сделали. Если будет возможность, мы это обязательно сделаем".

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