Жданов: Крым станет ловушкой для оккупантов, если уничтожить мост

Военный эксперт уверен, что если уничтожить мост, то Россия не сможет перебрасывать оперативно подкрепление

Жданов рассказал про необходимость уничтожения моста / Коллаж "Сегодня"

Крымский мостявляется артерией по которой армия РФ может перебрасывать подкрепления из материковой части России в оккупированный Крым. Его нужно уничтожить, чтобы скорее освободить юг Украины от оккупантов.

Об этом сообщает военный эксперт Олег Жданов, пишет Гордон.

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"Если эта артерия будет перерезана, то Крым становится логистической ловушкой. И Россия не сможет перебрасывать подкрепление так оперативно, как она это делает. Это можно будет сделать морем, но море сейчас немножко уже не такое гостеприимное для россиян, как было раньше", – говорит Олег Жданов.

По словам военного эксперта, мост нужно было уничтожить еще ранее. Когда это произойдет, то украинским защитникам будет легче надеяться на быструю деблокировку Мариуполя и на скорейшее освобождение южного фронта от оккупантов.

США поделятся с Украиной разведданными о ситуации в Крыму

Вашингтон решил расширить обмен разведданными с Украиной и предоставить ей больше информации о действиях России на оккупированных территориях восточной части страны и в Крыму.

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Ранее сенаторы США потребовали от Вашингтона наладить обмен важной разведывательной информацией, которая могла бы помочь украинцам выстроить эффективную оборону и "вернуть себе каждый дюйм суверенной территории Украины, которая включает Крым и Донбасс".

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