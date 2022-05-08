Московити гребуть усе своїм лаптем! Історик розповів, як Росія вкрала назву в України

Історик Алфьоров розповів, як Росії вдалося вкрасти в України Київську Русь. Фото: колаж "Сьогодні"

Російська Федерація сьогодні асоціюється не лише з країною-вбивцею, країною-терористом, а й із країною-злодійкою. Однак це явище не виникло нещодавно – крадіжка становить саму суть російської державності. Не секрет, що навіть назву своєї країни росіяни поцупили в українців.

Про це історик Олександр Алфьоров розповів під час ефіру "Україна разом" з Оленою Цинтилою та Андрієм Булгаровим на YouТube-каналі Україна 24.

Реклама

"Європейці тоді, у вісімнадцятому сторіччі, цілком зрозуміли, що московити – це набір тенденційних потреб: вкрасти, вбити, змародерити, обхитрити, обдурити. Оце європейці зрозуміли, що це таке, московит. І ребрендинг їм (московитам. – Ред.) був просто життєво необхідний, бо самі ображалися – московит означає "сукин син". Тому ясно, що вони прагнули цього ребрендингу, і Петро I його зробив", – сказав він.

Відомо, що назва Русь, або її грецький варіант Росія, – це наша назва, привласнена Петром I, коли він захопив остаточно Гетьманщину після Полтавської битви, коли захопив Білу Русь, тобто Білорусь. Йому сказали, що є така спадщина Русі, і він перейменував державу. Хоча цю назву визнали не відразу, а через п'ятдесят-шістдесят років. І тепер не кожен росіянин знає про це. Вони про це мовчать, бо їм незручно.

"Вони все гребуть своїми лаптем... ментальним таким... Вони підгортають собі все, що їм подобається. Ось їм сподобалося, що світ переміг нацизм у Другій світовій війні, вони сказали перемога чия – "наша". І хто говорив, що переміг не Радянський Союз, а союзники, тобто спільнота, союз Британії, Франції, Штатів, звісно, виникало питання в органах. Ну а сьогодні в Російській Федерації можна отримати й певний строк за те, що не визнаєш перемогу Росії у "Великій Вітчизняній війні", – говорить історик.

Світ зрозумів усе про СРСР – Росію ще після Другої світової війни, коли лідери багатьох держав відразу оголосили про холодну війну.

"Черчилль говорив, що потрібна холодна війна з СРСР вже в 1946 році. Тому що всі чудово розуміли – 1939 рік, Німеччина напала на Польщу, через шістнадцять днів, 17 вересня, Радянський Союз ступив на територію Польщі. Через місяць радянські війська атакували Фінляндію, незалежну державу. Усім з 1939-го по 1941 рік було зрозуміло, що агресорами та ініціаторами Другої світової війни є дві країни: Німеччина та СРСР", – сказав історик.

Коли Німеччина напала на СРСР, усі були здивовані. Британія, Штати та СРСР стали мимовільними союзниками, але всі знали, що СРСР – це країна-агресор.

Реклама

Історик обґрунтував, як Росії вдалося вкрасти перемогу над нацизмом у всьому світі. Річ у тому, що ніхто у світі не вважав, що є переможці у війні.

"Усі адекватні люди, які розуміють, що таке жертви, що таке нещастя від воєн, зрозуміли, що країни, які перемогли Німеччину, дійсно допустили цю війну, і що необхідно мир збалансувати міжнародним правом, дієвими міжнародними організаціями. І нікому на думку не спадала ідея святкувати перемогу, тому що всі згадували мільйони жертв", – зазначив Алфьоров.

Це були психологічно розчавлені нації, зазначає Алфьоров, – народам і на думку не спадало, що слід святкувати перемогу над державою, яку вони після війни відновлювали. Вони розуміли, що не можна тиснути на країну, яка програла, тому що програв не народ, а тоталітарний режим, вертикаль, що прийшла до влади у країні.

Також історик дав відповідь на питання, чи будемо ми тиснути на росіян після нашої перемоги.

Реклама

"Сьогодні ми маємо чітко розуміти, що війна гібридна у всіх розуміннях. Тобто у нас немає війни, у нас в Україні воєнний стан, а в Росії – "військова операція". Водночас включається ленд-ліз, який "заснув" на вісімдесят років як політика. Ми розуміємо, що Російська Федерація, програючи, не зможе підписати акт про капітуляцію, тому що ця гібридність – вона в усьому. Ми навіть якщо зараз натиснемо, вони ж не підпишуть акту капітуляції, тому що війни немає", – сказав Алфьоров.

Німеччина, розповідає історик, розпочала Другу світову війну, бо на неї тиснули після поразки у Першій світовій. А її вона почала, бо на неї тиснули, не давали змоги розвиватися. Коли Україна переможе, ми побачимо: є багато республік у складі Росії і є реліктові залишки справжньої Московії.

"Цієї бідної дівчинки, яка має кілька етносів під собою, яку колонізували колись вихідці з України. І вони (росіяни. – Ред.) зрозуміють, чому в них у Володимирі та Суздалі, Ростові тече річка Либідь, як у Києві. Тому що ми колонізували це, ми там будували все це. І, безперечно, як це не сумно говорити, але ми, щоб втримати тут щит Європи, маємо бути їхнім (росіян. – Ред.) адвокатом", – зазначив він.

Ми, звісно, братимемо репарації, контрибуції, продовжує Алфьоров, але водночас і "адвокатуватимемо" цей народ. Будемо його перевчати, намагатимемося зробити більш адекватним.

"І це наша доля, бо Україна є лідером Центрально-Східної Європи, лідером європейського кордону. І якщо у нас не з'явиться великий каньйон між нами та залишками Російської Федерації, то ми маємо прищепити гуманність і робити там щось", – сказав він.

Чи має Росія право на переродження? Історія показує, що Росія є прямою спадкоємицею Російської імперії через СРСР. Історія показує, що будь-яка імперія має померти. У ХХ столітті весь світ бачив, як помирає німецька імперія, Австро-Угорська імперія, як змінено архітектуру Британської імперії, що стала модерною країною сьогодення.

"І ми бачимо, як через усі ці Сандармохи, Биківні та інші місця... нелюдськими тортурами знищували відродження будь-якої нації, відродження будь-якого етносу. Як ця імперія... кийком берегла свою сутність. Але це не допоможе, бо нафтодолари закінчаться, закінчиться запас гордості. Ця імперія розпадається, і вона розпадеться. Це історичний закон", – наголосив історик.

Розпад цієї імперії призведе до величезних потрясінь. Росія зробить величезний крок назад у культурі та економіці. І це наш історичний шанс – стати лідером європейської території.

"Ну і водночас велика надія у мене як історика, що цей щит, який ми сьогодні вже намацуємо, політично бачимо, – це Польща та Україна. І після смерті цього вусатого бацькі Лукашенка ми врешті-решт зможемо створити Балто-Чорноморський союз, який прикриє Європу від Балтики до Чорного моря і стане справжнім щитом для економічного, суспільного розвитку, розвитку прав. І ми зможемо тримати цей східний кордон далі", – підсумував він.

Читайте інші новини "Сьогодні":