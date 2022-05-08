Московиты гребут все своим лаптем! Историк рассказал, как РФ украла название у Украины

Историк Алферов рассказал, как России удалось украсть у Украины Киевскую Русь. Фото: коллаж "Сегодня"

Российская Федерация сегодня ассоциируется не только со страной-убийцей, страной-террористом, но и со страной-воровкой. Однако такие вещи не возникли совсем недавно, они составляют саму российскую государственность. Не секрет, что даже название своей страны они украли у украинцев.

Об этом историк Александр Алферов рассказал во время эфира "Украина вместе" с Еленой Цинтилой и Андреем Булгаровым на Youtube-канале "Украина 24".

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"Европейцы тогда в 18 веке совершенно поняли, что московиты – это набор тенденциозных потребностей украсть, убить, смародерить, обхитрить, обмануть. Вот это европейцы поняли, что это московит. И этот ребрендинг у них был просто жизненно необходим, потому что сами обижались, что слово московит означает "сукин сын". Поэтому ясно, что они стремились к этому ребрендингу и Петр I его сделал", – сказал он.

Известно, что название Русь или ее греческий вариант Россия – это наше название, присвоенное Петром I, когда он захватил окончательно Гетманщину после Полтавской битвы, когда захватил Беларусь, то есть Белую Русь. Ему сказали, что есть такое наследие Руси и он переименовал государство, хотя это название признали не сразу, а спустя лет пятьдесят-шестьдесят. И сейчас не каждый россиянин знает об этом, они об этом молчат, потому что им неловко.

"Они все гребут своими лаптем, на самом деле, ментальным таким, что они подгребают себе все, что им нравится. Вот им понравилось, что мир победил нацизм во Второй мировой войне, они сказали победа чья – наша. И кто говорил, что победил не Советский союз, а союзники, то есть общность, союз Британия, Франция, Штаты, конечно, возникал вопрос в органах, ну, а сегодня в Российской Федерации можно получить и определенный срок за то, что ты не признаешь победу России в "Великой Отечественной войне"", – говорит историк.

Ментальность россиян, объясняет Алферов – это маленький мальчик или маленькая девочка, которым нужно говорить о победе. Мир понял это еще после Второй мировой войны, когда лидеры многих государств сразу объявили о продолжении Холодной войны.

"Черчилль говорил, что необходима Холодная война с СССР уже в 1946 году. Потому что все прекрасно понимали, 1939 год, Германия напала на Польшу, шестнадцать дней спустя, 17 сентября Советский Союз вступил на территорию Польши. Через месяц советские войска атаковали Финляндию, независимое государство. Всем в 1939 по 1941 год было понятно, что агрессорами и инициаторами Второй мировой войны являются две страны: Германия и СССР", – сказал историк.

Когда Германия напала на СССР, все были удивлены. Британия, Штаты и СССР стали непроизвольными союзниками, но все знали, что СССР- это страна агрессор и все это понимали.

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Историк обосновал, как России удалось украсть эту победу над нацизмом у всего мира. Дело в том, что никто в мире не говорил о том, что есть страны-победители.

"Все адекватные люди, которые понимают, что такое жертвы, что такое несчастье от войн, поняли, что победившие Германию страны действительно допустили эту войну и что необходимо мир сбалансировать международным правом, международными организациями действенными. И никому в голову не приходила идея праздновать победу, потому что все вспоминали миллионы жертв", – отметил Алферов.

Это были психически раздавленные нации, отмечает Алферов, которым в голову не приходило, что необходимо праздновать победу над государством, которое они после войны восстанавливали. Потому что они поняли, что нельзя давить на ту страну, которая проиграла, потому что это проиграл не народ, а тоталитарный режим, вертикаль пришедшей в страну власти.

Также историк дал ответ на вопрос, будем ли мы давить на россиян после нашей победы.

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"Сегодня мы должны четко понимать, что война гибридна, во всех пониманиях. То есть, у нас нет войны, у нас в Украине военное положение, а в России военная операция. При этом включается ленд-лиз, который уснул на восемьдесят лет как политика. Мы понимаем, что Российская Федерация проигрывая, не сможет написать акта о капитуляции, потому что эта гибридность она во всем. Мы даже если сейчас нажмем, они же не подпишут акт капитуляции, потому что войны нет", – сказал Алферов.

Германия, рассказывает историк, начала Вторую мировую войну, потому что на нее нажали после поражения в Первой. А Первую она начала, потому что на нее давили, не давали возможности развиваться. Поэтому когда Украина победит, мы увидим, что есть много республик в ее состав и есть реликтовые остатки настоящей Московии.

"Этой бедной девочке, которая имеет несколько этносов под собой, которую колонизировали когда-то выходцы из Украины. И они поймут, почему у них в городе Владимире и Суздале, Ростове текут реки Лыбедь, как в Киеве. Потому что мы колонизировали это, мы там строили все это. И бесспорно нам, как бы все это ни прискорбно говорить, но мы, чтобы выдержать здесь щит Европы, должны быть их адвокатом", – отметил он.

Мы, конечно, будем брать репарации, контрибуции, развертывает мнение Алферов, но одновременно и адвокатировать этот народ. Будем его переучать, стараться сделать более адекватным.

"И это наша судьба, потому что Украина является лидером Центрально-Восточной Европы, лидером границы европейской. И если у нас не появится большой каньон между нами и остатками Российской Федерации, то мы должны привить гуманность и делать там что-то", – сказал он.

Историк осмыслил – вправе ли Россия на перерождение. История говорит, отмечает Алферов, что Российская Федерация является прямым наследником Российской Империи через СССР. История, что всякая империя должна умереть. В 20 веке весь мир видел, как умирает Немецкая, Австро-Венгерская империя, как изменила архитектуру Британской империи, которая стала модерной страной настоящего.

"И мы видим как за счет всех этих сандармохов, быковень и других мест, где бесчеловечной пыткой уничтожали возрождение любой нации, возрождение любого этноса. Как эта империя в своих тисках за счет кровавой разные, этой трости держала свою сущность. Но это не поможет, потому что нефтедоллары закончатся, закончится запас гордости. И вот эта империя распадается, и она распадется. Это закон, исторический закон", – отметил историк.

Алферов отмечает, что распад этой империи приведет к огромным потрясениям. В России будет огромное продвижение назад в культурном и экономическом плане. И это станет нашим историческим шансом государства – стать лидером этой европейской территории.

"Ну и вместе с тем большая надежда на меня как историка, что этот щит, который мы сегодня уже нащупываем, политически видим, это Польша и Украина. И после смерти этого усатого отца Лукашенко, мы в конце концов сможем сделать такой Балто-Черноморский союз, который прикроет Европу от Балтики до Черного моря и станет настоящим щитом экономическим, для общественного развития, для развития прав и мы сможем держать эту восточную границу дальше", – подытожил он.

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