Найбільш небезпечним днем стане 9 травня – історик

На думку історика, нездорова уява кривавого диктатора буквально залежить від чисел та символів, які його оточують

Олександр Алфьоров пояснив, що дати цьогорічної Паски та 9 травня, між якими стоїть культова для режиму дата 1 травня, є визначальними для Путіна. Колаж "Сьогодні"

Історик Олександр Алфьоров вважає, що Путін – символіст, а дата 9 травня може стати надто небезпечною.

Про це він розповів журналістам Василю Пехньо та Андрію Булгарову для проєкту "Україна разом" в ефірі YouTube-каналу "Україна 24".

Реклама

На думку історика, нездорова уява кривавого диктатора буквально залежить від чисел та символів, які його оточують.

"За даними його біографів – путін символіст. Він залежний від символів та чисел. Тож, коли ми говоримо в цілому про цю хвору на маніакальні розладу людину, то потрібно розуміти, що символізм його оточує. Віруючим він не є, тож оточує себе забобонами", – вважає Алфьоров.

Історик наголошує, що забобонний полковник КДБ вірить в числа і дати. Його оточення – різне за світосприйняттям. В контексті гундяївщини, на якій великою мірою заснована путінська політика, важливо коли дати відзначають на рівні держави.

Реклама

Історик пояснив, що дати цьогорічної Паски та 9 травня, між якими стоїть культова для режиму дата 1 травня, є визначальними для путіна.

За переконанням Алфьорова, найбільш небезпечним днем стане 9 травня, адже путінський режим апофеозно налаштований та зациклений на цій даті.

"Весь світ 8 травня згадує полеглих у боях солдатів Другої світової війни, 9 травня – офіційний день мракобісся "руського миру". В одній колоні маршируватимуть псевдо ветерани з портретом сталіна та іконою Миколи II, якого розстріляли більшовики", – вважає історик.

Реклама

На думку Алфьорова, під час параду на Червоній площі можуть пройтись не тільки колони військової чи трофейної техніки, але і українські військовополонені, яких змусять це зробити.

"Апофеоз підігрівається, тож слід очікувати злих рішень, які зустрінуть оплесками цього дня. Переконаний, що 9 травня буде використане як ідеологічний маркер для потужної підтримки пропаганди", – наголосив спікер.

Історик підкреслив, що російське суспільство й надалі фашизується.

"Насправді, дата смерті гітлера – теж про путіна, але коли вони зійдуться, ми поки не знаємо", – резюмував Алфьоров.

Раніше ми писали: