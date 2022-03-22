Миролюбні чи слабкі: Єрмак зажадав від європейських партнерів визначитись

Андрій Єрмак висловив вимогу до Заходу / Фото: Колаж: Сьогодні
Влада Росії розуміє лише мову сили та завжди плутає миролюбність зі слабкістю — про це заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак в інтерв'ю Chatham House, частину якого він опублікував у Telegram.
"Хочу спитати наших європейських партнерів: то які ви насправді? Ви миролюбні чи слабкі?
Чи ви дасте нам нарешті ту зброю, яка дозволить Україні лишитись незалежною суверенною державою у міжнародно визнаних кордонах? Ви нарешті відкриєте нам повноцінний ленд-ліз? Чи надалі з занепокоєнням дивитиметеся, як перетворюються на уламки наші міста?" — сказав він.
Глава ВП закликав Захід закрити небо чи надати Україні далекобійні системи ППО.
"Ваш страх ескалації живить агресію. Ваша рішучість стримає її. Чітко артикульована позиція "Ми будемо збивати літаки, які є знаряддям терору. Ми будемо нищити ті засоби російської ППО, які атакуватимуть нашу повітряну поліцію" – ось, що нам потрібно", — наголосив Єрмак.
Війна в Україні 22 березня
- ВСУ ведуть оборонну операцію та подекуди атакують, повідомив радник голови ВП Олексій Арестович.
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