Міноборони закрило інформацію щодо Сєвєродонецька: у чому причина

Олександр Мотузяник залишив відкритим питання щодо Сєвєродонецька / Колаж "Сьогодні"

У Генштабі не коментуватимуть ситуацію в Сєвєродонецьку, стосовно якого з'явилася інформація, що ЗСУ відійшли із цього населеного пункту.

Про це повідомляє телеграм-канал "Україна 24" із посиланням на представника Міноборони Олександра Мотузяника.

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"Інформацію про те, чи знаходяться частини Збройних сил України у певному районі, включаючи Сєвєродонецьк, закрито. Ми про це не говоримо. Я дуже просив би всіх зосередитися на інформації, яку представляє Генштаб та Міноборони України", – заявив Мотузяник на брифінгу журналістам.

Представник Міноборони закликав "не шкодити веденню оборонної операції" та "вірити у ЗСУ".

Що відомо