Міноборони закрило інформацію щодо Сєвєродонецька: у чому причина

Олександр Мотузяник залишив відкритим питання щодо Сєвєродонецька / Колаж "Сьогодні"
У Генштабі не коментуватимуть ситуацію в Сєвєродонецьку, стосовно якого з'явилася інформація, що ЗСУ відійшли із цього населеного пункту.
Про це повідомляє телеграм-канал "Україна 24" із посиланням на представника Міноборони Олександра Мотузяника.
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"Інформацію про те, чи знаходяться частини Збройних сил України у певному районі, включаючи Сєвєродонецьк, закрито. Ми про це не говоримо. Я дуже просив би всіх зосередитися на інформації, яку представляє Генштаб та Міноборони України", – заявив Мотузяник на брифінгу журналістам.
Представник Міноборони закликав "не шкодити веденню оборонної операції" та "вірити у ЗСУ".
Що відомо
- В офіційному зведенні Генштабу ЗСУ станом на вечір 24 червня повідомлялося, що російські окупанти роблять штурмові дії у промисловій зоні Сєвєродонецька. Місто продовжувало перебувати під артилерійськими обстрілами.
- Вранці в ефірі загальнонаціонального телемарафону голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що Збройним силам України довелося розпочати відступ від Сєвєродонецька.
- Сєвєродонецьк – важлива ділянка бойових дій в Україні, тому його захоплення дозволить окупантам контролювати всю Луганську область. Про це "Сьогодні" розповів військовий експерт Олег Жданов.
- Генерал-майор СБУ у запасі Віктор Ягун називає розумним відступ ЗСУ, якщо він був. "Не варто копіювати тактику колишньої радянської армії, яка намагалася закріпитися на певних ділянках та гинути до останнього бійця", – вважає експерт.