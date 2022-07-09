Міноборони РФ сім разів звітувало громадянам про захоплення одного й того ж міста (відео)

Міноборони РФ сім разів "захоплювало" Кремінну. / Фото: Колаж: Сьогодні

Міноборони Росії 7 разів відзвітувало про взяття під контроль одного й того ж самого міста. Йдеться про Кремінну в Луганській області.

Відео з підтвердженням цього шириться в Мережі.

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Так, уважні спостерігачі брифінгів російського міноборони нарахували, що спікер щонайменше 7 разів повідомляв росіянам про взяття Кремінної.

Окупаційні війська "захоплювали" Кремінну 2, 7, 8, 31 березня, а також 1, 17, 21 квітня.

Спочатку у міноборони РФ повідомляли про встановлення контролю над Кремінною на початку березня, а потім про "успішне просування" російських військ на 5 кілометрів і знову ж таки.. взяття Кремінної. Остаточно багатостраждальну Кремінну захопили наприкінці квітня.

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"Раби слухають. Рабам можна і 100 разів про одне місто вішати", - коментують у Мережі дії міноборони РФ.

Путін виголошує гучні заяви, розуміючи, що програє війну

Нещодавно глава Кремля поскаржився на Захід, який, за його словами, хоче воювати до останнього українця. Він заявив, що Росія "ще нічого не починала" в Україні.

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"Сьогодні ми чуємо, що нас хочуть перемогти на полі бою. Ну, що тут скажеш, хай спробують. Ми вже багато чули, що Захід хоче воювати з нами до останнього українця. Це є трагедія для українського народу. Але всі повинні знати, що ми за великим рахунком серйозно поки що нічого не починали", – зауважив з усмішкою Путін.

Радник голови ОП Михайло Подоляк різко відповів Путіну на заяву про "несерйозну" війну. Він порахував втрати Росії та заявив, що російський президент прагне перейти на "сталінську математику".

"37 тис. загиблих російських військових (+12 тис. ПВК Вагнера). Загальні санітарні втрати – 98–117 тис. осіб. Ліквідовано 10 генералів. Перетворено на металобрухт 1605 танків, 405 літаків/вертольотів. Росія ще не починала воювати? Війною у Кремлі вважають лише сталінську математику – 20 млн втрат?" – зазначив Подоляк.

Нагадаємо, радник голови ОП Олексій Арестович пояснив, що заява Путіна про те, що армія РФ "серйозно поки нічого не починала" в Україні, розрахована на внутрішню аудиторію.