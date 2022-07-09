Минобороны РФ семь раз отчитывалось гражданам о захвате одного и того же города (видео)

Минобороны РФ семь раз "захватывало" Кременную. / Фото: Коллаж: Сегодня

Минобороны России 7 раз отчиталось о взятии под контроль одного и того же города. Речь идет о Кременной в Луганской области.

Видео с подтверждением этого распространяется в Сети.

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Так, внимательные наблюдатели брифингов российского минобороны насчитали, что спикер не менее 7 раз сообщал россиянам о взятии Кременной.

Оккупационные войска "захватывали" Кременную 2, 7, 8, 31 марта, а также 1, 17, 21 апреля.

Сначала и минобороны РФ сообщали об установлении контроля над Кременной в начале марта, а затем об "успешном продвижении" российских войск на 5 километров и опять же... взятии Кременной. Окончательно многострадальную Кременную захватили в конце апреля.

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"Рабы слушают. Рабам можно и 100 раз об одном городе вешать", – комментируют в Сети действия минобороны РФ.

Путин произносит громкие заявления, понимая, что проигрывает войну

Недавно глава Кремля пожаловался на Запад, который, по его словам, хочет воевать до последнего украинца. Он заявил, что Россия "еще ничего не начинала" в Украине

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"Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Ну что тут скажешь, пусть попробуют. Мы уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца. Это трагедия для украинского народа. Но все должны знать, что мы по большому счету серьезно пока ничего не начинали", – заметил с улыбкой Путин.

Советник главы ОП Михаил Подоляк резко ответил Путину на заявление о "несерьезной" войне. Он счел потери России и заявил, что российский президент стремится перейти на "сталинскую математику".

"37 тыс. погибших российских военных (+12 тыс. ПИК). Общие санитарные потери – 98–117 тыс. человек. Ликвидировано 10 генералов. Превращено в металлолом 1605 танков, 405 самолетов/вертолетов. Россия еще не начинала воевать? Войной в Кремле считают только сталинскую математику – 20 млн потерь?" – отметил Подоляк.

Напомним, советник главы ОП Алексей Арестович пояснил, что заявление Путина о том, что армия РФ "серьезно пока ничего не начинала" в Украине, рассчитана на внутреннюю аудиторию.