Мріють стерти Україну з карти та знущатися над тілами вбитих: Росія відправила на війну нацистів

Росія відправила нацистів воювати в Україну. / Фото: Колаж: Сьогодні
Поки російська пропаганда розповідає, що РФ "звільняє" Україну від нацистів, самі ж окупанти набирають їх до своїх лав.
Про це свідчить чергове радіоперехоплення СБУ.
Під час цієї розмови контрактник з російської глибинки Іван Клименко розмовляє зі своєю матір’ю.
"Нам нужно всех убивать: и детей, и женщин. Всех подряд. Всю Украину нужно вытравить просто, до самого Львова. Чтобы этой страны не было на карте. Нужно их с земли стереть", – говорить росіянин.
Окупант додав, що збирається "відстрілювати все, що можна", а також намалювати ножем свастику на лобах у загиблих українців.
"Я лично нарисую. Жалко флага украинского нет, я бы его сжег и выложил видео в интернет", – говорить загарбник.
Він має декілька акаунтів у соціальних мережах, частина з яких підписана фейковими іменами, щоб "не світитися" у соцмережах.
Серед опублікованих там світлин – його зображення у військовій формі та фото з нацистською символікою.
Він служить у Другій гвардійській Таманській мотострілковій дивізії, яка вважається елітою збройних сил РФ і завжди бере участь у військових парадах у москві.
"Ось така в РФ військова "еліта", – констатують в СБУ.