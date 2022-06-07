Масовані обстріли Лисичанська, Сєвєродонецька та Сумської області: головні атаки РФ за ніч (фото)

Росія штурмує українські населені пункти. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти продовжують обстрілювати Сумську область. Також загарбники вдарили по Криворізькому району та штурмують Луганську область. На жаль, є жертви.

Сайт "Сьогодні" зібрав головну інформацію про області, де триває війна.

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Дніпропетровська область

Криворізький район знову під обстрілами. Вночі ворог ударив з "Ураганів" по Зеленодольській громаді.

У Великій Костромці поранений 46-річний чоловік. Він у лікарні. Крім того, у селі пошкоджені будинки.

Сумська область

У ніч на 7 червня російський ворог обстріляв Середину-Буда.

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Обстріл почався близько 5-тої ранку, було 7 пострілів з міномета і за ним відкрили й артилерійський вогонь.

Щонайменше 6 будинків, господарча споруда та гараж – пошкоджені, вирують пожежі.

Пошкоджено також і лінію електропередач.

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Попередньо – загиблих та поранених серед місцевого населення немає.

Росія обстрілює Сумську область Фото: Дмитро Живицький

Луганська область

Росіяни обстріляли в Лисичанську ринок, гірничий коледж та школу, де постраждали дві людини, бої за Сєвєродонецьк – у розпалі.

Декілька годин рятувальники ліквідовували загоряння торговельних павільйонів ринку загальною площею 1000 квадратних метрів.

Також руйнувань зазнали навчальні заклади міста – будівля гірничо-індустріального фахового коледжу, яка практично вигоріла, а також загальноосвітня школа, звідки евакуювали двох постраждалих. Ще трьох поранених у Лисичанську і Привіллі госпіталізували до лікувальних закладів інших регіонів – це двоє чоловіків та жінка.

Ще зранку 6 червня стався масований обстріл міста Золоте, де, за попередніми даними, зруйновано одразу 13 будинків. Вдень росіяни вдарили по місту Гірське – 11 пошкоджених будинків.

Обстріл Луганської області Фото: Сергій Гайдай

Харківський напрямок

Ворог обстрілює позиції наших військ у районах населених пунктів Базалівка, Бражківка, Грушуваха.

Лиманський напрямок

Ворог завдав ракетного удару по населеному пункту Миколаївка за 4 км на схід від Слов’янська.

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