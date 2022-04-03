Людей розстрілювали: Мер Бучі розповів, як окупанти вбивали мешканців міста

Міський голова Бучі Анатолій Федорук розповів про звірства окупантів. Колаж "Сьогодні"
У місті Буча на Київщині у братській могилі вже поховали 280 місцевих жителів.
Про це повідомляє theguardian.
Деталі
За словами міського голови Бучі Анатолія Федорука, на вулицях лежать тіла вбитих людей, яким по 14 років.
"Всіх цих людей розстрілювали, вбивали в потилицю", – сказав Федорук.
Також наголошується, що на багатьох тілах були білі пов'язки, що свідчило, що вони беззбройні.
Крім того, у селі Новий Биків перед танками поставили дитячі карети.
Обстановка під Києвом
" На сьогоднішній день місто Буча залишається небезпечним напрямком. Він поки що окупований. Справді, є перевірена інформація від наших Збройних сил, від нашого Головного управління розвідки, що бронетехніка рашистів виведено і значну частину військових сил. Проте залишається велика кількість диверсійних груп, залишаються також російські військові, які переодягнуті у цивільне та фактично продовжують опір. Тому на сьогоднішній день повертатися до міста Буча небезпечно. , – сказав Тарас Шаправський.
Ірпінський напрямок
- Кілька днів тому Міністерство оборони України розмістило відео зруйнованої Бучі , за яким евакуйовані городяни намагалися дізнатися, що сталося з їхніми будинками
- Ірпінь повністю перебуває під контролем законної української влади. 31 березня у звільненому від російських окупантів Ірпені поліція розпочала пошук тіл загиблих мирних жителів. Тільки за 30 березня у морг передали 14 тіл загиблих . Міська адміністрація почала пошук зниклих безвісти.
- Мер Ірпеня Олександр Маркушин на прес-конференції повідомив, що звільнення від російських окупантів міста коштувало життя щонайменше 50 українським захисникам.