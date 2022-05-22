Лупить на 300 км! Жданов розповів про суперзброю, яку Захід може дати ЗСУ

Олег Жданов розповів про суперзброю для України / Фото: Колаж: Сьогодні

Захід може надати Україні реактивні системи залпового вогню з радіусом ураження до 300 км, які змінять характер бойових дій.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов на Youtube-каналі "Україна 4.5.0".

Реклама

На запитання, чи дозволить нове західне озброєння Україні вести безконтактну війну з окупантами, експерт відповів:

"Дуже мало такого озброєння, яке може бути поставлене нам. Це можуть бути переважно реактивні системи залпового вогню типу MLRS і HIMARS. Справа в тому, що вони універсальні пускові установки, і до них можуть застосовуватися як реактивні снаряди з дальністю стрільби від 40 до 120 км, так і оперативно-тактичні ракети з дальністю пуску до 300 км. Це буде єдиний спосіб дистанційного ведення війни. Решта, та ж артилерія, просто дає нам перевагу в дальності і точності стрільби".

Доля нових РСЗВ для України може вирішитись у понеділок

23 травня відбудеться онлайн-зустріч міністрів оборони понад 40 країн, присвячена ситуації в Україні, яку у ЗМІ називають "Рамштайн-2".

Реклама

Президент України Володимир Зеленський розраховує, що на зустрічі може бути ухвалено рішення про передачу Україні РСЗВ MLRS.

"Ми очікуємо позитиву на постачання MLRS. У мене немає секретів. Ми звертаємось до всіх країн щодо постачання MLRS-систем, завдяки яким Україна зможе забрати ініціативу та звільняти свою територію", – заявив Зеленський на брифінгу 21 травня.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна у разі надання їй РСЗВ MLRS зможе самостійно розблокувати свої порти у Чорному морі.