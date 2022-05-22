Лупит на 300 км! Жданов рассказал о супероружии, которое Запад может дать ВСУ

Олег Жданов рассказал о супероружии для Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Запад может предоставить Украине реактивные системы залпового огня с радиусом поражения до 300 км, которые изменят характер боевых действий.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов на Youtube-канале "Україна 4.5.0".

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На вопрос, позволит ли новое западное вооружение Украине вести бесконтактную войну с оккупантами, эксперт ответил:

"Очень мало такого вооружения, которое может быть поставлено нам. Это могут быть в основном реактивные системы залпового огня типа MLRS и HIMARS. Дело в том, что они универсальные пусковые установки, и к ним могут применяться как реактивные снаряды с дальностью стрельбы от 40 до 120 км, так и оперативно-тактические ракеты с дальностью пуска до 300 км. Это будет единственный способ дистанционного ведения войны. Все остальное, та же артиллерия, просто дает нам преимущество в дальности и точности стрельбы".

Судьба новых РСЗО для Украины может решиться в понедельник

23 мая состоится онлайн-встреча министров обороны свыше 40 стран, посвященная ситуации в Украине, которую в СМИ называют "Рамштайн-2".

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Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что на встрече может быть принято решение о передаче Украине РСЗО MLRS.

"Мы ожидаем позитива на поставку MLRS. У меня нет секретов. Мы обращаемся ко всем странам по поставкам MLRS-систем, благодаря которым Украина сможет забрать инициативу и освобождать свою территорию", – заявил Зеленский на брифинге 21 мая.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина в случае предоставления ей РСЗО MLRS сможет самостоятельно разблокировать свои порты в Черном море.