Лукашенко кидається між двома вогнями — британська розвідка

Лукашенко намагається уникнути прямої участі у російській агресії проти України / Фото: Колаж: Сьогодні

Те, що Білорусь розгортає спеціальні сили біля українського кордону, може завадити переміщенню сил захисту на Донбас, де окупанти намагаються наступати. Такі дані розвідки Великої Британії. Там також заявили, що Лукашенко намагається всидіти на двох стільцях.

Після навчань на початку цього місяця Білорусь оголосила про розгортання сил спеціальних операцій уздовж кордону з Україною, а також ППО, артилерійських та ракетних частин на полігонах на заході країни. Присутність білоруських сил біля кордону, швидше за все, торкнеться українських військ, тому вони не зможуть бути розгорнуті для підтримки операції на Донбасі.

Реклама

Попри ранні припущення, до сьогоднішнього дня білоруські сили не брали безпосередньої участі у конфлікті. Проте територія Білорусі використовувалася як плацдарм для початкового наступу Росії на Київ та Чернігів. Росія також здійснювала повітряні вильоти та ракетні удари з території Білорусі.

Президент Білорусі Лукашенко, ймовірно, лавірує між підтримкою російського вторгнення та бажанням уникнути прямої військової участі з ризиком західних санкцій, відплати України та можливого невдоволення білоруських збройних сил.

Раніше ми писали: