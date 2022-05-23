Хто бере участь у вторгненні в Україну: опубліковано базу даних військ РФ та командирів

У Росії опублікували базу даних учасників війни в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські ЗМІ опублікували дані про підрозділи та командирів, що беруть участь у війні в Україні.

Журналістам видання "Проєкт" вдалося визначити понад 150 підрозділів російської армії та встановити особи 166 командирів, які беруть участь у вторгненні.

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Щонайменше 20 встановлених командирів станом на середину травня вже загинули. Четверо із загиблих закінчили своє життя там же, де й народилися, – в Україні.

Також видання з'ясувало, що у війні беруть участь усі здатні йти у наступ підрозділи російських збройних сил:

моторизовані, артилерійські та зенітні частини всіх 12 армій Росії та окрема танкова дивізія;

усі наступальні сили ВДВ: п'ять десантно-штурмових підрозділів, дві повітряно-десантні дивізії та одна бригада спецназу;

шість розвідувальних бригад Генштабу;

морська піхота всіх чотирьох флотів та надводні кораблі ЧФ РФ;

винищувальні, штурмові та бомбардувальні полки повітряно-космічних сил Росії та флотська авіація;

сили поліції та Росгвардії.

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Чисельність російської армії – близько 900 тис. осіб, перед вторгненням біля кордонів України зосередили не менше 20% її особового складу.

Боєздатні з'єднання наземних сил, що залишилися, розташовані біля західних кордонів через можливе протистояння з НАТО. На захоплення України відправили навіть 15-ту Олександрійську мотострілецьку бригаду з селища Рощинський Самарської області. Ця бригада – єдине миротворче з'єднання країни, яке Росія може спрямовувати на вирішення міжнародних конфліктів під егідою ООН.

У Генштабі ЗСУ озвучили втрати ворога

За даними Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 до 23.05 склали:

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особового складу – близько 29 200 (+150) осіб ліквідовано;

танків – 1293 (+8) одиниці;

бойових броньованих машин – 3166 (+25) одиниць;

артилерійських систем – 604 (+5) одиниці;

РСЗВ – 201 (+0) одиниця;

засобів ППО – 93 (+0) одиниці;

літаків – 204 (+0) одиниці;

вертольотів – 170 (+0) одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 476 (+6);

крилатих ракет – 110 (+3);

кораблі/катери – 13 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 2206 (+12) одиниць;

спеціальної техніки – 43 (+0).

Найбільші втрати супротивника минулої доби спостерігалися на Бахмутському напрямку.

Телеведучий Олексій Бурлаков озвучив каналу "Україна 4.5.0." втрати ворога станом на 23 травня. Минулої доби ворог втратив: 150 солдатів особового складу, 8 танків і 25 броньованих машин.