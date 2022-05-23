Хто бере участь у вторгненні в Україну: опубліковано базу даних військ РФ та командирів

У Росії опублікували базу даних учасників війни в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні
Російські ЗМІ опублікували дані про підрозділи та командирів, що беруть участь у війні в Україні.
Журналістам видання "Проєкт" вдалося визначити понад 150 підрозділів російської армії та встановити особи 166 командирів, які беруть участь у вторгненні.
Щонайменше 20 встановлених командирів станом на середину травня вже загинули. Четверо із загиблих закінчили своє життя там же, де й народилися, – в Україні.
Також видання з'ясувало, що у війні беруть участь усі здатні йти у наступ підрозділи російських збройних сил:
- моторизовані, артилерійські та зенітні частини всіх 12 армій Росії та окрема танкова дивізія;
- усі наступальні сили ВДВ: п'ять десантно-штурмових підрозділів, дві повітряно-десантні дивізії та одна бригада спецназу;
- шість розвідувальних бригад Генштабу;
- морська піхота всіх чотирьох флотів та надводні кораблі ЧФ РФ;
- винищувальні, штурмові та бомбардувальні полки повітряно-космічних сил Росії та флотська авіація;
- сили поліції та Росгвардії.
Чисельність російської армії – близько 900 тис. осіб, перед вторгненням біля кордонів України зосередили не менше 20% її особового складу.
Боєздатні з'єднання наземних сил, що залишилися, розташовані біля західних кордонів через можливе протистояння з НАТО. На захоплення України відправили навіть 15-ту Олександрійську мотострілецьку бригаду з селища Рощинський Самарської області. Ця бригада – єдине миротворче з'єднання країни, яке Росія може спрямовувати на вирішення міжнародних конфліктів під егідою ООН.
У Генштабі ЗСУ озвучили втрати ворога
За даними Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 до 23.05 склали:
- особового складу – близько 29 200 (+150) осіб ліквідовано;
- танків – 1293 (+8) одиниці;
- бойових броньованих машин – 3166 (+25) одиниць;
- артилерійських систем – 604 (+5) одиниці;
- РСЗВ – 201 (+0) одиниця;
- засобів ППО – 93 (+0) одиниці;
- літаків – 204 (+0) одиниці;
- вертольотів – 170 (+0) одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 476 (+6);
- крилатих ракет – 110 (+3);
- кораблі/катери – 13 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2206 (+12) одиниць;
- спеціальної техніки – 43 (+0).
Найбільші втрати супротивника минулої доби спостерігалися на Бахмутському напрямку.
Телеведучий Олексій Бурлаков озвучив каналу "Україна 4.5.0." втрати ворога станом на 23 травня. Минулої доби ворог втратив: 150 солдатів особового складу, 8 танків і 25 броньованих машин.