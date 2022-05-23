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Кто участвует во вторжении в Украину: опубликована база данных войск РФ и командиров

Павел Заяц
23 мая, 12:38
Кремль отправил на войну все способные идти в наступление подразделения

В России опубликоваоли базу данных участников войны в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские СМИ опубликовали данные о подразделениях и командирах, участвующих в войне в Украине.

Журналистам издания "Проект" удалось определить более 150 подразделений российской армии и установить личности 166 командиров, берущих участие во вторжении.

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Не менее 20 установленных командиров по состоянию на середину мая уже погибли. Четверо из погибших закончили свою жизнь там же, где и родились, – в Украине.

Также издание выяснило, что в войне участвуют все способные идти в наступление подразделения российских вооруженных сил:

  • моторизированные, артиллерийские и зенитные части всех 12 армий России и отдельная танковая дивизия;
  • все наступательные силы ВДВ: пять десантно-штурмовых подразделений, две воздушно-десантных дивизии и одна бригада спецназа;
  • шесть разведывательных бригад Генштаба;
  • морская пехота всех четырех флотов и надводные корабли ЧФ РФ;
  • истребительные, штурмовые и бомбардировочные полки Воздушно-космических сил России и флотская авиация;
  • силы полиции и Росгвардии.

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Численность российской армии – около 900 тыс. человек, перед вторжением у границ Украины сосредоточили, вероятно, не менее 20% ее личного состава.

Оставшиеся боеспособные соединения наземных сил расположены у западных границ из-за возможного противостояния с НАТО. На захват Украины отправили даже 15-ю Александрийскую мотострелковую бригаду из поселка Рощинский Самарской области. Эта бригада – единственное миротворческое соединение в стране, которое Россия может направлять для решения международных конфликтов под эгидой ООН.

В Генштабе ВСУ озвучили потери врага

По данным Генерального штаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 23.05 составили:

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  • личного состава – около 29 200 (+150) человек ликвидировано;
  • танков – 1293 (+8) единицы;
  • боевых бронированных машин – 3166 (+25) единиц;
  • артиллерийских систем – 604 (+5) единицы;
  • РСЗО – 201 (+0) единица;
  • средств ПВО – 93 (+0) единицы;
  • самолетов – 204 (+0) единицы;
  • вертолетов – 170 (+0) единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 476 (+6);
  • крылатые ракеты – 110 (+3);
  • корабли/катера – 13 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2206 (+12) единиц;
  • специальной техники – 43 (+0).

Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Бахмутском направлении.

Телеведущий Алексей Бурлаков озвучил каналу "Украина 4.5.0." потери врага по состоянию на 23 мая. За прошедшие сутки враг потерял: 150 солдат личного состава, 8 танков и 25 бронированных машин.