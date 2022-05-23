Десантура ВСУ превратила в кровавое месиво вражеское подразделение (видео)

Подразделение львовских десантников уничтожило оккупантов из воздушно-десантных войск РФ.
Соответствующее видео обнародовал в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
"В одном из районов выполнения задач воины 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ уничтожили две боевые машины и четырнадцать оккупантов из 76-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск вооруженных сил РФ, город Псков. Смерть российским оккупантам! ДШВ – всегда первые! Слава Украине!" – говорится в сообщении.
В Генштабе ВСУ озвучили потери врага
По данным Генерального штаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 23.05 составили:
- личного состава – около 29 200 (+150) человек ликвидировано;
- танков – 1293 (+8) единицы;
- боевых бронированных машин – 3166 (+25) единиц;
- артиллерийских систем – 604 (+5) единицы;
- РСЗО – 201 (+0) единица;
- средств ПВО – 93 (+0) единицы;
- самолетов – 204 (+0) единицы;
- вертолетов – 170 (+0) единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 476 (+6);
- крылатых ракет – 110 (+3);
- корабли/катера – 13 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 2206 (+12) единиц;
- специальной техники – 43 (+0).
Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Бахмутском направлении.
Телеведущий Алексей Бурлаков озвучил каналу "Украина 4.5.0." потери врага по состоянию на 23 мая. За прошедшие сутки враг потерял: 150 солдат личного состава, 8 танков и 25 бронированных машин.