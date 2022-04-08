Крики та поранені: з'явилося відео перших хвилин після удару по Краматорську

Після ракетного удару на площі біля вокзалу спалахнула пожежа / Колаж "Сьогодні"

У перші хвилини після ракетного обстрілу вокзалу у Краматорську, де сотні українців чекали на евакуацію, шоковані люди побігли до приміщення вокзалу. На площі горіли автівки, лежали тіла загиблих, а поранені кричали про допомогу.

Про це свідчать відеокадри з місця чергового злочину Росії проти людяності.

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Перші хвилини

На відео видно, як після ракетного удару до приміщення вокзалу побігли люди. Багато хто з них був поранений, на підлозі вокзалу були краплі крові.

Злочин проти людяності