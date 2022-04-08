Крики та поранені: з'явилося відео перших хвилин після удару по Краматорську

Після ракетного удару на площі біля вокзалу спалахнула пожежа / Колаж "Сьогодні"
У перші хвилини після ракетного обстрілу вокзалу у Краматорську, де сотні українців чекали на евакуацію, шоковані люди побігли до приміщення вокзалу. На площі горіли автівки, лежали тіла загиблих, а поранені кричали про допомогу.
Про це свідчать відеокадри з місця чергового злочину Росії проти людяності.
Перші хвилини
На відео видно, як після ракетного удару до приміщення вокзалу побігли люди. Багато хто з них був поранений, на підлозі вокзалу були краплі крові.
Злочин проти людяності
- Вранці 8 квітня російські війська вдарили по вокзалу Краматорська із радянського тактичного ракетного комплексу дивізійної ланки "Точкою-У".
- В результаті загинули щонайменше 50 людей. Поранення отримали 98 осіб, із них – 16 дітей. Краматорські лікарні не справляються з кількістю поранених, тож постраждалих розпочали відвозити до інших міст регіону. "Багато людей важких, без рук, ніг. Їх оперують 30-40 хірургів одночасно", – сказав мер Краматорська Олександр Гончаренко.
- Голова Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький вважає, що це була помста всьому прогресивному людству за те, що напередодні Росію вигнали з Ради ООН з прав людини.