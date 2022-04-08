Крики и раненые: появилось видео первых минут после удара по Краматорску

После ракетного удара на площади возле вокзала вспыхнул пожар / Коллаж "Сегодня"
В первые минуты после ракетного обстрела вокзала в Краматорске, где сотни украинцев ожидали эвакуации, шокированные люди побежали в помещение вокзала. На площади горели машины, лежали тела погибших, а раненые кричали о помощи.
Об этом свидетельствуют появившиеся в интернете видеокадры с места очередного преступления России против человечности.
Первые минуты
На видео видно, как после ракетного удара в помещение вокзала побежали люди. Многие из них были ранены, на полу вокзала были капли крови.
Преступление против человечности
- Утром 8 апреляроссийские войска ударили по вокзалу Краматорска из советского тактического ракетного комплекса дивизионного звена "Точкой-У".
- В результате погибли минимум 50 человек. Ранения получили 98 человек, из них – 16 детей. Краматорские больницы не справляются с количеством раненых, поэтому пострадавших начали отвозить в другие города региона. "Много людей тяжелых, без рук, ног. Их оперируют 30-40 хирургов одновременно", — сказал мэр Краматорска Александр Гончаренко.
- Глава Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий считает, что это была месть всему прогрессивному человечеству за то, что накануне Россиювыгнали из Совета ООН по правам человека.