Крики и раненые: появилось видео первых минут после удара по Краматорску

После ракетного удара на площади возле вокзала вспыхнул пожар / Коллаж "Сегодня"

В первые минуты после ракетного обстрела вокзала в Краматорске, где сотни украинцев ожидали эвакуации, шокированные люди побежали в помещение вокзала. На площади горели машины, лежали тела погибших, а раненые кричали о помощи.

Об этом свидетельствуют появившиеся в интернете видеокадры с места очередного преступления России против человечности.

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Первые минуты

На видео видно, как после ракетного удара в помещение вокзала побежали люди. Многие из них были ранены, на полу вокзала были капли крови.

Преступление против человечности