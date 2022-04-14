Крейсер "Москва" не підлягає ремонту – Жданов

Олег Жданов заявив, що знищення "Москви" – це більше політична та емоційна перемога України. / Фото: Укрінформ, Колаж: Сьогодні
Після такої детонації флагман Чорноморського флоту Росії, крейсер "Москва" не підлягає ремонту.
Про це повідомив військовий експерт Олег Жданов в ефірі Радіо НВ.
"Позбавили Росію флагмана"
"У нього здетонував все-таки боєкомплект і, я так розумію, після такої детонації корабель не підлягає ремонту. Хоча він і зберіг плавучість, але ремонту він вже не буде підлягати", – сказав він.
На думку Жданова, неважливо, як корабель став небоєздатним:
"Річ у тому, що крейсер "Москва" – це флагман Чорноморського флоту, це головний корабель. І ми позбавили Росію флагмана – це більше, я б сказав, політична та емоційна перемога. І те, що він став небоєздатним, – неважливо, на плаву він чи затонув... але він став небоєздатним, відремонтувати його сьогодні неможливо і в Чорному морі немає флагманського корабля. Оце важливо".
Нагадаємо, британська газета The Telegraph заявила, що знищення крейсера "Москва" виявилося не просто частковою сатисфакцією за вторгнення на територію України, а й великою воєнною перемогою, здатною суттєво послабити супротивника.
Що сталося
- 13 квітня флагман Чорноморського флоту РФ крейсер "Москва", який брав участь в атаці на острів Зміїний у лютому 2022 року і став інтернет-мемом про "російський корабель", був підбитий двома ракетами "Нептун" Збройних Сил України.
- Оперативне командування "Південь" повідомило, що флагман чорноморського флоту Росії отримав суттєві пошкодження і внаслідок цього виникла пожежа, а корабель перекинувся.
- Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що його шефу доповіли про пожежу на ракетному крейсері "Москва", але як він відреагував на цю новину, розповідати відмовився. Але всі пам'ятають його крилату фразу про катастрофу підводного човна "Курськ" у 2000 році. Тоді Путін на запитання, що з АПЛ простенько відповів: "Вона потонула".