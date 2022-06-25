Кремль назвав імена тих, хто керує вбивством українців

За злочини своїх "орків" мають відповісти Суровикин та Лапін / Колаж "Сегодня"

Кремль полегшив завдання міжнародним та українським розслідувачам, які займаються збиранням доказової бази для притягнення до відповідальності російських солдатів, відповідальних за воєнні злочини в Україні. У Москві вирішили назвати імена тих, хто командує вбивством українців.

Про це повідомляється на інформаційних ресурсах Міноборони Росії.

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Криваві вбивці

Військами Росії на території України керує головком Військово-космічних сил Сергій Суровікін, який у 2017 та 2019 роках командував угрупуванням російських військ у Сирії.

Він командує окупаційними силами, які вели бойові дії у Золотому та Гірському. За даними проєкту The Insider, саме Суровікін командує авіаударами по містах України. А вперше він заплямував свої руки кров'ю у 1991 році, коли керував колоною, яка чавила людей під час акцій протесту в Москві.

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У 2014 році командувач військами Східного військового округу генерал-полковник Сергій Суровікін працював у Ростовській області, де керував відправкою на південний схід України підпорядкованих йому танкових частин.

Групою ЗС РФ "Центр" в Україні командує російський генерал-полковник Олександр Лапін.

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Ця група відома також за тактичною літерою "О", за якою була впізнана у березні на Київщині, а потім засвітилася у Луганській області і під час наступу на Лиман.

За даними британського агентства Бі-Бі-Сі, у травні Лапін нагородив орденом "Мужності" свого сина-танкіста, який керував наступом на українські Суми та Чернігів.

Лапін-старший вітає Лапіна-молодшого з тим, що син успішно уникнув полону та смерті від Байрактарів

36-річний підполковник Олександр Лапін зайшов з колоною танків до Чернігівської області. Він дивом залишився живим і не потрапив у полон ЗСУ, тому що загалом з його частини 58198 у нашому обмінному фонді опинилися щонайменше 19 окупантів. Ці військовослужбовці розповіли, що їхні танки просто заглохли після перетину російсько-українського кордону на Чернігівщині, після чого вони спробували пішки дійти до найближчого населеного пункту та потрапили в полон. У цій частині також багато зниклих безвісти.

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