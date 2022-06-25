Кремль назвал имена тех, кто руководит убийством украинцев

За преступления своих "орков" должны ответить Суровикин и Лапин / Коллаж "Сегодня"

Кремль облегчил задание международным и украинским расследователям, которые занимаются сбором доказательной базы для привлечения к ответственности российских солдат, ответственных за военные преступления в Украине. В Москве решили назвать имена тех, кто командует убийством украинцев.

Об этом сообщается на информационных ресурсах Минобороны России.

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Кровавые убийцы

Войсками России на территории Украины руководит главком Военно-космических сил Сергей Суровикин, который в 2017 и 2019 годах командовал группировкой российских войск в Сирии.

Он командует оккупационными силами, которые вели боевые действия в Золотом и Горском. По данным проекта The Insider, именно Суровикин командует авиаударами по городам Украины. А впервые он запятнал свои руки кровью в 1991-м году, когда руководил колонной, которая давила людей во время акций протеста в Москве.

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В 2014 году командующий войсками Восточного военного округа генерал-полковник Сергей Суровикин работал в Ростовской области, где руководил отправкой на юго-восток Украины подчиненных ему танковых частей.

Группой ВС РФ "Центр" в Украине командует российский генерал-полковник Александр Лапин.

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Эта группа известна также по тактической букве "О", по которой была опознана в марте в Киевской области, а потом засветилась в Луганской области и при наступлении на Лиман.

По данным британского агентства Би-Би-Си, в мае Лапин наградил орденом "Мужества" своего сына-танкиста, который руководил наступлением на украинские Сумы и Чернигов.

Лапин-старший поздравляет Лапина-младшего с тем, что сын успешно избежал плена и смерти от Байрактаров

36-летний подполковник Александр Лапин зашел с колонной танков в Черниговскую область. Он чудом остался жив и не попал в плен ВСУ, потому что в целом с его части 58198 в нашем обменном фонде оказались минимум 19 оккупантов. Эти военнослужащие рассказали, что их танки просто заглохли после пересечения российско-украинской границы в Черниговской области, после чего они попытались пешком дойти до ближайшего населенного пункта и попали в плен. В этой части также много пропавших без вести.

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