Гарно горять! ЗСУ знищили танкову роту РФ (відео)

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Артилерійські та інженерні підрозділи ЗСУ розправилися із 9 танками. Відео знищення танкової роти російських окупантів з'явилося у мережі.
У ролику показано зйомку з повітря. На відео видно, як артилерія накриває вогнем одночасно кілька танків. Машини вибухають і горять, їх огортає густий дим.
Втрати Росії
Збройні сили України продовжують завдавати ударів російським окупантам. На ранок 7 липня вже знищено 1602 танки загарбників. Про це повідомив Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 07.07 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 36650 (+150) осіб ліквідовано;
- танків ‒ 1602 (+2) од.;
- бойових броньованих машин – 3797 (+8) од.;
- артилерійських систем – 815 (+3) од.;
- РСЗВ ‒ 247 (+0) од.;
- засобів ППО – 107 (+0) од.;
- літаків – 217 (+0) од.;
- вертольотів – 187 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 667 (+3);
- крилатих ракет – 155 (+2);
- кораблів/катерів ‒ 15 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2665 (+17) од.;
- спеціальної техніки – 66 (+1).
У Генштабі зазначили, що найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському та Бахмутському напрямках.