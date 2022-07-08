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Красиво горят! ВСУ уничтожили танковую роту РФ (видео)

Мария Николаенко
8 июля, 17:31
Артиллерия накрыла сразу несколько машин оккупантов

ВСУ уничтожили российские танки / Фото: скриншот

Артиллерийские и инженерные подразделения ВСУ расправились с 9 танками. Видео уничтожения танковой роты российских оккупантов появилось в сети.

В ролике показана съемка с воздуха. На видео видно, как артиллерия накрывает огнем одновременно несколько танков. Машины взрываются и горят, их окутывает густой дым.

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Потери России

Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по российским оккупантам. На утро 7 июля уже уничтожены 1602 танка захватчиков. Об этом сообщил Генштаб ВСУ. Общие боевые потери противника с 24.02 по 07.07 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 36 650 (+150) человек ликвидировано;
  • танков ‒ 1602 (+2) ед.;
  • боевых бронированных машин – 3797 (+8) ед.;
  • артиллерийских систем – 815 (+3) ед.;
  • РСЗО ‒ 247 (+0) ед.;
  • средств ПВО ‒ 107 (+0) ед.;
  • самолетов – 217 (+0) ед.;
  • вертолетов – 187 (+0) ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 667 (+3);
  • крылатых ракет ‒ 155 (+2);
  • кораблей/катеров ‒ 15 (+0) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 2665 (+17) ед.;
  • специальной техники – 66 (+1).

В Генштабе отметили, что наибольшие потери противник понес на Авдеевском и Бахмутском направлениях.