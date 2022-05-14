Командування Росії вимагає ховати солдатів у братських могилах – перехоплення

На урочистий похорон та упізнання більше грошей немає / Колаж "Сьогодні"

Командування військами Росії вирішило заощадити час та гроші на упізнанні загиблих своїх солдатів і розпорядилося просто ховати всіх загиблих неподалік місця їх загибелі. На тих військових, хто не покинув тіла своїх однополчан і доставив у морг, чекає кримінальне переслідування.

Про це йдеться у новому перехопленні розмов громадян Росії, зробленому військовою розвідкою України.

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Перехоплення

"Ці новенькі, які приїхали з Кириловим, я в а*уе, тримаються з останніх сил. Здається скоро вони відмовляться швидше на*уй. Днів 10-15, всі відмовляються, більша частина", – каже чоловік.

"А вам же казали, що вас лише 10-го в бій відправлять?", – запитує жінка.

"Та х*уй знає, доки мовчки. Так, Ліз, нема з ким йти, п*ізди всі отримали. У нас ні техніки, ні*уя нема. Чекаємо, чого чекаємо, я не знаю. Їм на людей взагалі по*уй. Тут людей як до тварин до них ставляться", – відповідає солдат армії агресора.

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"Це завжди так було", – резюмувала жінка.

"Пояснюєш, що там йдуть на смерть. Так, по*уй, іди", – поскаржився окупант.

"Сьогодні Юра розповідав, вони були в бою та їхніх пацанів поклали. Їм надійшов наказ, щоб вони пацанів у братську могилу поховали. Не везли на впізнання. Вони взяли вертушку, відвезли пацанів до шпиталю, ну, до моргу на впізнання і за підсумками на них кримінальну справу завели. Їх усіх відразу повернули назад і зараз звільняють і судовий розгляд розпочинають", – каже жінка.

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"Ти знаєш, їм пох*уй на наші життя. Ми – пішаки для них ", – сказав розумну фразу окупант.

Обстановка