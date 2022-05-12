Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Війна Вторгнення в Україну

Кличко розповів, наскільки зараз безпечно жити у Києві

Валентина Шаповал
12 травня, 09:52
Мер міста закликає жителів столиці, які повертаються додому, бути обережними і наголошує, що це їхній "особистий ризик"

Кличко розповів про ситуацію у Києві / Колаж "Сьогодні"

Жителям столиці, які повертаються до Києва, не можуть гарантувати безпеку. Росія може застосувати тактичну ядерну зброю, адже столиця України досі залишається головною метою РФ і атака може статися будь-якої миті. Влада міста просить киян бути обережними.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив у коментарі CNN.

Реклама

"Безпека зараз є головним пріоритетом. Так, звичайно, ми хвилюємось, і ми сподіваємось, що наші військові нас захищають, але ризик все ще є, і без наших партнерів, без США та європейських країн ми не зможемо вижити", – каже Кличко.

Він закликає жителів Києва, які повертаються додому, бути обережними та наголошує, що це їхній "особистий ризик".

"Поки в Україні війна, ми не можемо дати гарантії жодному українцеві", – сказав Кличко.

Реклама

Росія планує захопити Київ

Росія планує захопити Київ, створити нову державну утворення, включивши його до свого складу. Окупанти збираються інсценувати перевибори та поставити у владу проросійські політсили.

За словами представника Генштабу, плани окупантів такі:

  • взяття під контроль території Одеської, Миколаївської та частково Запорізької областей;
  • створення сухопутного коридору у невизнане Придністров'я;
  • захоплення території центральної України, оволодіння Києвом;
  • інсценування перевиборів до законодавчих та виконавчих органів влади проросійських сил;
  • створення нового державного утворення та включення його до складу Росії.

Читайте також:

Реклама

Пляшка води на 10 людей і тортури. Як окупанти "фільтрують" маріупольців

Гончаренко озвучив найважливіше завдання ЗСУ на півдні України