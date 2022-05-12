Кличко рассказал, насколько сейчас безопасно жить в Киеве

Кличко рассказал о ситуации в Киеве / Коллаж "Сегодня"
Жителям столицы, которые возвращаются в Киев, не могут гарантировать безопасность. Россия может применить тактическое ядерное оружие, ведь столица Украины до сих пор остается главной целью РФ и атака может произойти в любой момент. Власти города просят киевлян быть осторожными.
Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в комментарии CNN.
"Безопасность сейчас является главным приоритетом. Да, конечно, мы волнуемся, и мы надеемся, что наши военные нас защищают, но риск все еще есть, и без наших партнеров, без США и европейских стран мы не сможем выжить", — говорит Кличко.
Он призывает жителей Киева, которые возвращаются домой, быть осторожными и подчеркивает, что это их "личный риск".
"Пока в Украине война, мы не можем дать гарантии ни одному украинцу", — сказал Кличко.
Россия планирует захватить Киев
Россия планирует захватить Киев, создать новое государственное образование, включив его в свой состав. Оккупанты собираются инсценировать перевыборы и поставить во власть пророссийские политсилы.
По словам представителя Генштаба, планы оккупантов таковы:
- взятие под контроль территории Одесской, Николаевской и частично Запорожской областей;
- создание сухопутного коридора в непризнанное Приднестровье;
- захват территории центральной Украины, овладение Киевом;
- инсценировка перевыборов в законодательные и исполнительные органы власти пророссийских сил;
- создание нового государственного образования и включение его в состав России.
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