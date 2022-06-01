Кім розповів, коли мешканці Миколаївщини зможуть повернутися додому

Кім розповів, коли можна буде повернутися в Миколаївську область. / Фото: Колаж: Сьогодні

З'явилися ознаки того, що російська армія готує відступати на Миколаївщині. Окупанти почали підривати мости, боячись контрнаступу української армії. Також російські солдати у паніці вивозять награбоване. Жителів області просять не повертатись додому ще 2-3 тижні.

Про це заявив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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За його даними, російські окупанти почали підривати мости під час відступу.

"Вони бояться контрнаступу української армії і підривають відходячи. Бояться прориву ЗСУ, а ми не боїмося і підтримуємо наших військових", – сказав Кім.

Він наголосив, що область почала "оживати", а люди починають закуповувати матеріали для відновлення будинків.

"У нас продовжують посилюватись обстріли, хоч місто і оживає. Тому ті, хто має можливість, потерпіть ще два-три тижні із поверненням. Поки що ЗСУ їх відтісняють. Наразі активна фаза захисту. Окупанти в паніці бігають вивозять награбоване. Потім ще раз обговоримо це питання", – додав Кім.

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