Як користуватися британським ПЗРК Starstreak: у ЗСУ дали інструкцію (відео)

В ЗСУ дали інструкцію з користування британським ПЗРК Starstreak / Фото: Колаж: Сьогодні

У Мережі з'явилася інструкція з користування переносними зенітно-ракетними комплексами (ПЗРК) Starstreak, які Велика Британія почала постачати Україні.

Відеоролик оприлюднив Youtube-канал Combat Raccoon.

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Користувачам радять при розпаковці перевірити ракету на наявність механічних ушкоджень. Український військовий також дає поради з експлуатації ПЗРК, пояснює, як користуватися оптичним пристроєм, прицілюватися та стріляти.

Зазначимо, британський переносний зенітно-ракетний комплекс Starstreak призначений для ураження вертольотів і літаків противника, які низько летять.

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Велика Британія передасть Україні нову зброю

Уряд Великої Британії розглядає передачу Україні броньованих ракетних установок Stormer для запуску ракет Starstreak.

Британські ЗМІ вже анонсують величезні проблеми для російської армії і обіцяють, що "Україна змусить російських пілотів тремтіти".

Пускові установки Stormer можуть випустити 17 ракет Starstreak, щоб влаштувати справжнє пекло для російської авіації.

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Крім того, десятки українських солдатів проходять навчання у Великій Британії з користування 120 британськими бронетранспортерами, перш ніж повернутися з ними для участі у війні проти Росії.