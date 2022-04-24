Как пользоваться британским ПЗРК Starstreak: в ВСУ дали инструкцию (видео)

В ВСУ дали инструкцию по пользованию британским ПЗРК Starstreak / Фото: Коллаж: Сегодня
В Сети появилась инструкция по пользованию переносными зенитно-ракетными комплексами (ПЗРК) Starstreak, которые Великобритания начала поставлять в Украину.
Видеоролик обнародовал Youtube-канал Combat Raccoon.
Пользователям советуют при распаковке проверить ракету на наличие механических повреждений. Украинский военный также дает советы по эксплуатации ПЗРК, объясняет, как пользоваться оптическим устройством, прицеливаться и стрелять.
Отметим, британский переносной зенитно-ракетный комплекс Starstreak предназначен для поражения низколетящих вертолетов и самолетов противника.
Великобритания передаст Украине новое оружие
Правительство Великобритании рассматривает передачу Украине бронированных ракетных установок Stormer для запуска ракет Starstreak.
Британские СМИ уже анонсируют огромные проблемы для российской армии и обещают, что "Украина заставит российских пилотов дрожать".
Пусковые установки Stormer могут выпустить 17 ракет Starstreak, чтобы устроить настоящий ад для российской авиации.
Кроме того, десятки украинских солдат проходят обучение в Великобритании по пользованию 120 британскими бронетранспортерами, прежде чем вернуться с ними для участия в войне против России.