Як херсонські партизани наводять жах на окупантів

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На окупованій території Херсонської області наростає партизанський опір. Це дуже лякає окупантів, які посилили охорону так званої "влади" та підтягли більше озброєння. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь" на своїй сторінці у Facebook.

Окупанти побоюються того опору, який зростає серед місцевого населення Херсонської області. Щодня в обласному центрі з'являються прапори, мотиваційні написи та "посилання" для окупантів, розповсюджуються листівки, зазначають у командуванні.

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Все це дуже лякає колаборантів та російських загарбників. Керівництво окупаційних "влад" пересувається з великою кількістю охорони, в бронежилетах, в броньованих машинах. Бояться за своє життя. Тому в район Херсона підтягли до 4 самохідних гармат великої потужності типу "Піон", повідомляє ОК "Південь".

Ситуація на півдні України

Раніше повідомлялося, що захисники України завдали удару по окупантах у Херсонській області. За добу на півдні Збройними силами України знищено 19 російських окупантів та атаковано численні скупчення супротивника.

Українські Повітряні сили двома Су-25 атакували скупчення супротивника під Іванівкою Херсонської області. Авіація ЗСУ завдала ще двох ударів по скупченню противника в районі Солдатського та Давидова Брода.

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Ракетно-артилерійськими підрозділами сил оборони під час виконання вогневих завдань знищено 19 загарбників, гаубиця "Мста-Б", 3 самохідні знаряддя "Гіацинт-С" та склад боєприпасів, інші втрати уточнюються.

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